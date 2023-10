Saveta Bogdan a decis să îngroape securea războiului și să o ierte pe Angela Rusu! Ce a făcut-o să ia această decizie, la mai bine de două luni de când colega sa de breaslă a denigrat-o public: „Este creștinește să ierți”

In articol:

Saveta Bogdan a decis să pună punct discuțiilor controversate cu Angela Rusu, după ce aceasta a denigrat-o public în cadrul unei emisiuni TV și a susținut că interpreta este lipsită de talent. Ce a făcut-o să treacă peste declarațiile colegei sale de breaslă și să îngroape securea războiului?

Saveta Bogdan a iertat-o pe Angela Rusu

Saveta Bogdan a fost supărată o bună perioadă după ce colega ei, Angela Rusu, a afirmat că este lipsită de talent. Artista s-a simțit ofensată de aceste cuvinte și a lansat, la rândul ei, o acuzație cum că Angela ar fi plagiat una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale. La mai bine de două luni de la acest incident, Saveta a dezvăluit că ea a decis să o ierte pe Angela, chiar dacă aceasta nu și-a cerut scuze nici până în momentul de față.

Citește și: ”O s-o dau în judecată, condamnată și executată” Saveta Bogdan, la cuțite cu un alt coleg de breaslă. Ce acuzații i-a adus artista lui Nicolae Datcu? Cântărețul a rupt orice prietenie

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Mesajul emoționant al fiicei lui Valentin Illes, după moartea fulgerătoare a tatălui ei: ”O să fac tot ce îmi stă în putere să mai trăiești prin mine”- stirilekanald.ro

„Angela Rusu nu și-a cerut scuze, dar eu am iertat-o. Ea n-a știut să își ceară scuze, dar cântecul a știut să îl ia de la băiatul acela, Marcel. Eu nu țin supărare, că doar nu o să trăiesc de acum într-o supărare! Este creștinește să ierți și să nu stai certat cu oamenii', a declarat Saveta Bogdan, pentru viva.ro.

Angela Rusu, acuzată de plagiat de Saveta Bogdan

Saveta Bogdan a acuzat-o pe Angela Rusu că a plagiat una dintre piesele pe care le interpretează, lucru confirmat chiar de autorul melodiei. Marcel Avram susține că în momentul în care piesa a fost înregistrată Angela nici măcar nu începuse să cânte. Ba mai mult, bărbatul spune că are și dovezi în acest sens.

Citeste si: Noi detalii ies la iveală în cazul decesului Laurei Roșca! DJ Lalla nu era singură pe plajă în momentul tragediei! Imaginile surprinse de camera video dau peste cap ancheta- kfetele.ro

Citeste si: Cum a învins Rona Hartner cancerul pentru a doua oară. Ce tratament-minune a urmat: "Trebuie să fii puțin inconștient să iei acest medicament". Declarațiile tulburătoare ale actriței- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini-cheie care ar putea schimba traiectoria anchetei aflată în desfășurare privind moartea artistei Dj Lalla- radioimpuls.ro

Citește și: Saveta Bogdan rupe tăcerea, după ce s-a spus că s-ar pregăti de nuntă: "Aș vrea să cunosc pe cineva". Ce se întâmplă cu iubitul avocat| EXCLUSIV

„Când eu am înregistrat această piesă, Angela Rusu nici nu cânta! Melodia este a mea și ea știe foarte bine acest lucru. Se numește ‘M-o învățat mama a juca’. Am înregistrat-o în anii 96 și a fost prima mea melodie filmată la TVR. Ea a schimbat doar versurile, dar linia melodică este aceeași. Eu am avut o discuție pe tema aceasta și cu ea, și cu Vali Tache. Pentru că a înregistrat-o și Lorenna. M-au chemat să le explic, pentru că Angela Rusu spunea că este a ei. Și le-am demonstrat că am dreptate. Majoritatea artiștilor din zona mea știu acest lucru. O am pe o casetă audio. La Gheorghe Palcu în emisiune am înregistrat-o. Exact în acea perioadă a început să cânte și Cristina Turcu Preda.” ,a declarat la momentul respectiv Marcel Avram, pentru viva.ro.