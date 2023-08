Saveta Bogdan a luat decizia, după ce și-a vizitat fiica în SUA. Părăsește sau nu cântăreața de muzică populară România pentru visul american? ”Mă plimb”

In articol:

Saveta Bogdan este una dintre vedetele de la noi pe care o caracterizează dezinvoltura și transparența pe care le afișează în fața publicului larg, pe care și l-a format în zecile de ani de carieră.

Muzica pe care o face, dar și carisma fiecărei apariții au făcut-o pe interpreta de muzică populară să fie extrem de apreciată de românii de pretutindeni, de aici și evenimentele pe care le are prin țară și peste hotare.

Saveta Bogdan nici nu vrea să audă de o plecarea din România

Și tot peste graniță ajunge să călătorească des vedeta și pentru a-și vedea fiica, stabilită de ani buni în Statele Unite ale Americii.

Tânăra este căsătorită în America, muncește acolo, și-a făcut o viață pe tărâm american și nu vrea să mai audă de o revenire în țara natală.

Își vizitează rar mama, dar mai des ajunge în America Saveta Bogdan, de acolo de unde s-a întors recent, după trei luni petrecute cu fiica și ginerele.

Saveta Bogdan a luat decizia, după ce și-a vizitat fiica în SUA [Sursa foto: Facebook ]

Motiv pentru care acum, la TV, a vorbit despre o posibilă mutare definitivă în țara tuturor posibilităților. Și conform spuselor sale, chiar dacă a petrecut, prin vizitele pe care le-a făcut, și până la jumătate de an în America, folclorista nici nu vrea să audă de posibilitatea de a-și lăsa țara natală în urmă.

Ea spune că nu există o țară mai frumoasă decât România, plus că nici mâncarea din America nu o mulțumește pe deplin.

Iar un rol important în decizia sa de a nu se muta cu fiica este bariera lingvistică și singurătate.

„Nu. Primul meu motiv este că nu mă adaptez acolo. Am stat trei luni, dar am stat și cinci luni, și șase luni, dar nu poți. Ei pleacă la serviciu, eu rămân singură, limba nu o știu. Acolo nu sunt mici, nu sunt ca ai noștri. Mâncarea se găsește, orice, dar nu(...) Eu mi-am făcut ciorbele mele, sarmalele mele. Cu cine să vorbești, că dacă nu ai cu cine vorbi? El (nr. ginerele) nu vorbește românește, eu nu vorbesc engleze ște. Mă plimb, dar nu am cu cine să vorbesc (...)”, a spus Saveta Bogdan, la un post de televiziune.

Și singurătatea din America are legătură și cu faptul că iubitul avocat nu a însoțit-o. În timp ce ea a petrecut trei luni în America, se pare că avocatul s-a distrat în Maldive, iar revederea dintre ei a avut loc în România, la întoarcere, aici unde și plănuiesc, poate, să plece într-o vacanță împreună.

„El nu a venit, el s-a dus în Maldive fără mine. Eu nu am vrut să vină acolo, eu nu am vrut în Maldive, pentru că eu m-am dus la copiii mei. S-a întors (n.r. avocatul). El a stat două săptămâni, iar eu am stat trei luni în America (...)”, a mai declarat interpreta de muzică populară.