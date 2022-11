Saveta Bogdan, dragoste cu năbădăi cu iubitul avocat! Nu pot sta deloc unul fără altul: "Nu am avut nicio cumpănă în relația noastră" | EXCLUSIV

In articol:

Saveta Bogdan este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din țara noastră. A câștigat simpatia și aprecierea publicului prin talentul deosebit și personalitatea carismatică pe care le are. Atuurile sale și-au spus cuvântul prin oportunitatea imensă pe care a primit-o din partea americanilor și anume să aibă propria stea pe Aleea Personalităților.

Saveta Bogdan, adevărul despre relația cu iubitul avocat

Saveta Bogdan a stat de vorbă cu WOWbiz și a făcut lumină în ceea ce privește relația cu iubitul avocat. S-a speculat că s-au despărțit, că s-au împăcat, că ar fi apărut în peisaj un ambasador, însă interpreta de muzică populară ne-a spus adevărul.

"Nu m-am despărțit de avocat. Suntem foarte bine. S-a spus că mi-am găsit un ambasador. Nu e adevărat. Dacă vine unul și mă pupă pe obraz înseamnă că gata sunt amanta lui? Eu cu ambasadorul am glumit, nu am avut nimic. Iubitul meu mai pleacă în delegații, că are treburile lui. Așa trebuie să ne vedem, mai răruț și mai drăguț. Totul e bine între noi. Nu am avut nicio cumpănă în relația noastră.", a declarat Saveta Bogdan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan a refuzat invitația fetei în America

Saveta Bogdan ne-a mai povestit și despre o invitație recentă pe care fiica ei i-a făcut-o pentru a o vizita în America.

Artista a refuzat și ne-a dezvăluit motivul. Se pare că muzica ocupă primul loc în viața ei.

"M-a chemat fata mea să mă duc la ea, dar nu pot. Pe data de 8 decembrie am spectacol la Roma. Am cântări, nu pot să plec. Eu îmi iubesc copilul, dar nu pot să stau acolo să nu cânt. Eu acolo dacă mă duc iarna, nu pot să cânt, nu am unde. M-a sunat fata mea săptămâna trecută să îmi arate zăpada de lângă Chicago, la Wisconsin. Era zăpadă la ei și la noi nu este, decât prin Moldova. Eu ce să fac, să stau în casă singură? Mai bine în țara mea, căsuța mea, am mușcate la ferestre, înflorite, toate frumoase, le-am băgat de pe balcon în casă, îmi țin de urât. Eu seara am program, cânt.", a mărturisit Saveta Bogdan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

