Saveta Bogdan, petrecere cu fast de Ziua Națională! Serbează România în stil tradițional: "Așa petrecem noi în Ardeal" | EXCLUSIV

Saveta Bogdan este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din țara noastră. A câștigat simpatia și aprecierea publicului prin talentul deosebit și personalitatea carismatică pe care le are.

Cum petrece Saveta Bogdan românește?

Atuurile sale și-au spus cuvântul prin oportunitatea imensă pe care a primit-o din partea americanilor și anume să aibă propria stea pe Aleea Personalităților.

Saveta Bogdan ne-a mărturisit că petrece de Ziua Națională în stil mare! Face o masă mare, cu voie bună și toată dragostea pentru România. Artista ține mult la această zi și vrea să o celebreze ca atare.

"Petrec românește! Îmi invit toți prietenii pe la mine, pe care îi mai am și mai există, pentru că foarte greu e să mai fie o relație. Totul e în familie. Sărbătorim tradițional, cu de toate, mici, ciorbă, ciolan cu fasole. Toate ingredientele noi le sărbătorim pe 1 decembrie. Așa petrecem noi în Ardeal. Am niște surori care vin pe la mine. Vin și ele, îmi mai aduc câte ceva. Le-am spus că nu e nevoie să îmi aducă nimic că eu am de toate. Sărbătorim, că așa trebuie!", a declarat Saveta Bogdan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan iubește cântecele patriotice

Saveta Bogdan este o adevărată patrioată! Iubește cântecele despre țara noastră și are și ea câteva în repertoriu. Când vine vorba de România, artista pune mare preț pe tradiții și mesaje frumoase pentru români.

"Noi de 1 decembrie, cântăm cântece mai mult patriotice. Eu am vreo patru cântece patriotice: 'Trăiască România', am cântat-o pe la mai multe evenimente. 'Dragă îmi e țara și plaiul', pe care l-am imprimat cu mulți ani în urmă, acum vreo 40 de ani și încă îl cânt și mai am și al treilea cântec 'Cine își iubește țara și portul are pe lume norocul', 'Cine își iubește țara, are pe lume tihneala'. Am foarte multe cântece din acestea patriotice, pentru că pe timpul odiosului noi le cântam. Uite că am ajuns să le cântăm și acum de 1 decembrie. Eu sărbătoresc românește, tradițional, cu prieteni, cunoștințe pe care le mai avem, am și vreo două spectacole pe 1 decembrie. Deci, sărbătoresc și prin muncă.", a mai spus Saveta Bogdan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan, relație fericită cu iubitul avocat

Saveta Bogdan a stat de vorbă cu WOWbiz și a făcut lumină în ceea ce privește relația cu iubitul avocat. S-a speculat că s-au despărțit, că s-au împăcat, că ar fi apărut în peisaj un ambasador, însă interpreta de muzică populară ne-a spus adevărul.

"Nu m-am despărțit de avocat. Suntem foarte bine. S-a spus că mi-am găsit un ambasador. Nu e adevărat. Dacă vine unul și mă pupă pe obraz înseamnă că gata sunt amanta lui? Eu cu ambasadorul am glumit, nu am avut nimic. Iubitul meu mai pleacă în delegații, că are treburile lui. Așa trebuie să ne vedem, mai răruț și mai drăguț. Totul e bine între noi. Nu am avut nicio cumpănă în relația noastră.", a a precizat Saveta Bogdan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

