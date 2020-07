In articol:

De curând, din cauza unor neînțelegeri, două dintre cele mai senzuale apariții din showbiz-ul românesc au fost la un pas să se strângă reciproc de gât într-un club de fițe din mamaia, de față cu sute de oameni.

”Totul a pornit de la o neînțelegere. M-a vorbit cineva aiurea la Loredana Chivu, de acolo a pornit tot”, a recunoscut Manuela de la ”Puterea Dragostei”, confirmând astfel informațiile WOWbiz.ro. mai mult decât atât, ne-a povestit Manuela de la ”Puterea Dragostei”, lucrurile s-au încins foarte repede în club.

”Loredana Chivu a aflat de la cineva că eu aș fi vorbit urât de ea pe un live de-al Andreei Oprică, lucru care, evident, nu s-a întâmplat, nu am nimic cu ea. Era la două mese distanță de noi, a venit glonț la mine și m-a întrebat ce am cu ea. Credeam că glumește, prima oară, dup-aia m-am gândit că vrea să facă un scandal aiurea. M-am ridicat de la masă șiacolo , în club, am avut o dispută. Nu am apucat să ne batem, nu s-a ajuns până acolo, că au apărut bodyguarzii, dar nici nu mai era mult. Adică nu am apucat să punem vreuna mâna pe cealaltă, dar am avut un schimb de replici pe care nu pot să îl reproduc (râde, n. red.)”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Evident, noaptea era deja ruinată. ”Nu ne-au dat afară, Loredana s-a dus la masa ei, eu am rămas la a mea. Dar ne-am pus câte doi bodyguarzi ca să nu se mai întâmple nimic. Nu pot să spun că m-am mai distrat seara aia, că nu mi-a picat bine scandalul, mai ales că eram nevinovată”, ne-a mai spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

În altă ordine de idei, ne-a mai mărturisit Manuela de la ”Puterea Dragostei”, acum, situația nu mai este tensionată între ea și Loredana Chivu. ”Am vorbit a doua zi cu Loredana Chivu la telefon. S-a lămurit și ea că lucrurile nu erau cum credea. I-am spus că, dacă tot suntem la mare, mai bine ne distrăm decât să facem scandaluri, a înțeles și lucrurile s-au liniștit”, ne-a spus Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Bătaie ca în 7 păcate între Manuela și Roxana, la ”Puterea Dragostei”

Acum câteva luni, în casa ”Puterea Dragostei”, Roxana a jignit-o pe Manuela și a aruncat cu o pernă în ea, moment în care bruneta s-a ridicat și s-a răstit la șatenă. Replicile dure i-au pus capac Roxanei, care s-a ridicat și ea și a sărit la bătaie. Concurentele care erau de față au sărit să le despartă pe cele două fete, iar Alex Turcu care a văzut întregul moment s-a repezit spre casa fetelor.

Împiedicat de staff și de colegii săi, Turcu a spart ușa pentru a ajunge la Roxana. În urma bătăii, Roxana s-a ales cu buza spartă de Manuela de la ”Puterea Dragostei”.