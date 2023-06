Scandal de proporții între Ducu Bertzi și Gheorghe Turda! Motivul neașteptat pentru care cei doi au ajuns la cuțite: „El era în fașă când eu cântam”

In articol:

Ducu Bertzi și Gheorghe Turda nu au ajuns la o înțelegere, după ce cântărețul de muzică folclorică l-a acuzat pe artistul de folk că îi folosește melodiile proprii, în cadrul evenimentelor unde este invitat să întrețină atmosfera.

Acum, fiecare și-a spus punctul de vedere și a comentat pe baza acestui subiect, cei doi cântăreți susținându-și opiniile personale în scandalul în care sunt implicați.

Reacția lui Ducu Bertzi, după ce Gheorghe Turda l-a acuzat că îi folosește melodiile fără voia lui

Ducu Bertzi se apară în scandalul cu Gheorghe Turda, care a pornit, de fapt, de la melodia ”Săraca, inima mea”, despre care interpretul de muzică folclorică spune că ar fi piesa lui.

Din acest motiv, artistul de folk spune că are documente oficiale care atestă faptul că acest cântec este, de fapt, din folclor, piesa fiind interpretată de mulți interpreți, din diferite genuri muzicale, în stiluri personale.

”Vă trimit o lucrare de specialitate, emisa de un doctorand de la Academia de Muzică, unde se definește clar termenul de folclor muzical și unde se face referire la “Săracă, inima me” și la faptul că acest cântec din folclor este interpretat în diferite moduri de mulți interpreți de diferite genuri muzicale”,

Reacția lui Gheorghe Turda, după ce Ducu Bertzi s-a apărat în acest scandal

a spus Ducu Bertzi pentru Impact.ro.

Deși Ducu Bertzi susține că poate demonstra că piesa nu-i aparține lui Gheorghe Turda, interpretul de muzică folclorică a venit cu o nouă reacție, precizând că declarațiile făcute de colegul său de breaslă nu ar fi adevărate.

În acest sens, chiar și Gheorghe Turda susține că poate demonstra că piesa îi aparține, căci în literatura din radio este precizat faptul că melodia de la care a pornit întreaga dispută este înregistrată ca fiind a artistului de muzică populară.

”Piesa e creată de mine, de Gheorghe Turda, să citească literatura din radio să vadă în ce an a fost imprimată, scrie text și muzică Gheorghe Turda. El era în fașă când eu cântam piesa asta. Eu cunosc mai multă muzică decât el, eu am terminat Conservatorul la Cluj. Este piesa mea, toată țara știe treaba asta, nu mă interesează opinia lui în niciun fel.(...) Eu am terminat Academia de Muzică la Cluj, eu am creat această piesă când eram student, prin 67-68'. Am mers cu această piesă la Festivalul Mondial de la Berlin, în 1973. În 1978 am luat premiu la Havana în Cuba, în 1970 am luat premiu al Artei Studențești, deci piesa era lansată, cum să spună el că e piesă din folclor? El nu se năștea ca artist când se lansase piesa asta” , a spus Gheorghe Turda, pentru Spynews.ro.

