Scandal de proporții la "Bravo, ai stil! Celebrities". Ruxi și Mădălina Pamfile, discuții aprinse pe tema stiliștilor: "O victimă stilistică!"

Ruxi și Mădălina Pamfile au iscat o ceartă de zile mari în fața juraților, după ce s-au acuzat una pe cealaltă că sunt ajutate de stiliști pentru a pregăti ținutele cu care defilează.

Indignate de situația care s-a creat în jurul fiecăreia dintre ele, cele două și-au susținut părerile până la capăt, pornind o discuție aprinsă în platoul "Bravo, ai stil!".

Mădălina Pamfile o acuză pe Ruxi că are stilist, însă nu vrea să recunoască

Mădălina Pamfile a izbucnit în cea mai nouă ediție "Bravo, ai stil!" și a atacat-o pe Ruxi, spunând că nu recunoaște faptul că primește ajutor din partea unui stilist. Mai mult, tânăra a spus despre colega ei că mereu afirmă că se îmbracă singură și ia haine de la prietene apropiate, însă de multe ori a purtat ținute ale unor designeri cunoscuți și piese vestimentare extrem de scumpe, cu care a reușit să se mențină pe

un loc bun în clasament:

"Ruxi: -Fiecare face ce vrea, cum vrea și se îmbracă cum poate. Este optim ca fiecare, din resursele maxime pe care le obține, să își facă treburile. Doar că lumea nu mă crede pe mine că nu am stilist, dar nu mă deranjează chestia asta. Din punctul meu de vedere, se vede că nu am stilist, că nu am piese de designer.

Mădălina: -Haide, că dacă tu nu ai piese de designer, despre ce designer vorbim? Ai venit cu câteva piese. Câteva piese chiar foarte, foarte bune. Toate scumpe, nu musai bune. Eu ce creații am? Am creații de mass-market.

Ruxi:- Păi n-am, numai papuci am. Nu mă deranjează că lumea nu mă crede, adică eu că am, că nu am, eu tot îmi fac treaba.", a fost discuția dintre cele două concurente, imediat după defilarea Mădălinei Pamfile în fața juraților.

"Eu vin, mă îmbrac, Dumnezeu cu mila!"

Chiar dacă a primit numeroase acuzații din partea colegei ei de competiție, Ruxi și-a susținut în continuare teoria și chiar a punctat că nu pune atât de mult preț pe ideea de a avea sau nu un stilist, pentru că ea nu se pricepe prea bine în privința alegerii vestimentației.

La auzul acestor afirmații, Mădălina Pamfile a izbucnit de-a dreptul și a declarat că Ruxi vrea să pară o victimă în fața celor de acasă, însă nu este deloc în această postură:

"Ruxi: -Nu vin aici să mă bat în piept că îmi fac singură hainele. Nici măcar nu deschid subiectul. Eu vin, mă îmbrac, Dumnezeu cu mila!

Mădălina: -Hai lasă, că nu a fost chiar Dumnezeu cu mila! Orice poți să fii, în afară de o victimă stilistică!

Ruxi:- Tu încerci să mă faci pe mine să par în fața publicului un om care zice că nu are stilist, ca să atrag atenție.", au fost acuzațiile pe care fetele și le-au adus una celeilalte, în platoul "Bravo, ai stil!".