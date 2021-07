Scandal în cazul Caracal! Gheorghe Dincă și judecătoarea, gesturi neașteptate în sală: „Se uita la el și...”

Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal [Sursa foto: Captura Video] 14:46, iul 28, 2021 Autor: Clara Ionescu

Noul termen al doasraului în care este judecat Gheorghe Dincă a avut loc miercuri, 28 iulie, la Tribunalul din Olt. În sala de judecată s-au aflat atât familia Luizei Melencu, cât și cei doi băieți, fiica și soția lui Gheorghe Dincă. Judecătoarea cazului a fost acuzată că nu și-a păstrat imparțialitatea de-a lungul audierilor.

Membrii familiei Luizei Melencu au observat cum judecătoarea nu a spus nimic și nu a intervenit în momentul în care criminalul din Caracal i-a făcut semn soției sale să nu dea declarații. La ieșirea din sală, Stelian Iordahe, bunicul fetei dispărute, a dezvălut că a fost amendat cu 500 de lei.

„Am ieșit pentru că nu am mai putut să suport ipocrizia și minciuna acestei judecătoare Cotoi. Am fost amendat pentru că soția lui Dincă îi făcea semne lui Dincă. Sunt niște ipocriți judecătorii. Acum se vede destul de clar câtă protecție li se oferă celor din familia lui Dincă. (…) Am fost amendat pentru că i-am zis judecătoarei că soția lui Dincă și Dincă își făceau semne, adică să dea sau să nu dea o declarație sau să-și mențină o declarație”, a declarat bunicul Luizei Melencu.

Gheorghe Dincă s-a prezentat din nou la Tribunalul Olt

Avocata familiei Melencu, declarații despre gesturile dintre Gheorghe Dincă și judecătoare

Avocata familiei Melencu, Carmen Obârșanu, a confirmat cele spuse de bunicul fetei dispărute. Ea a mărturisit că judecătoarea a fost surprinsă de mai multe ori când îl influența sau chiar îl incuraja pe Gheorghe Dincă.

Avocata Luizei Melencu susține că este terorizată de Gheorghe Dincă

„Dincă, uitându-se judecătoarea la el, a întors capul către nevastă-sa și i-a spus să nu dea declarație. Judecătoarea se uita la el și dădea din cap. Da, gen, foarte bine faci. I-a atras atenția familia Luizei. Doamnă, dar de ce îl influențați? Iar judecătoarea a spus: amendă, amendă la toată lumea. A venit băiatul lui Dincă și a zis că vrea să își mențină declarația și să dea declarație, iar ea (n.r. judecătoarea) i-a spus de ce să dați declarație? Dați la sfârșit declarație”, a declarat Carmen Obârșanu.