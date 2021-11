Scandal la Mireasă! Fanii emisiunii s-au revoltat după ce cadourile trimise favoriților au dispărut: „Nu le-au primit nici până în ziua de azi"

In articol:

Fanii emisunii "Mireasă" au fost extrem de supărați, atunci când mai multe cadouri pe care le-au trimis, în sprijinul concurenților, nu au ajuns nici până în ziua de astăzi în posesia lor.

Urmăritorii sunt confunzi și nu își dau seama cum este posibil să se întâmple acest lucru, din moment ce pachetul a fost expediat.

Cadourile se pierd pe drum, înainte de a ajunge la destinatar

Ce se întâmplă, de fapt, cu cadourile este un mister pentru fani, care nu înțeleg cine a intrat în posesia lor, din moment ce favoritul lor nu a primit nimic.

Mai mulți urmăritori se confruntă cu această problemă, aceștia s-au revoltat pe rețelele sociale, acolo unde își exprimă furia și dezamăgirea față de acest incident.

Citeste si: Finala Mireasa, sezonul 4. Pe ce dată va avea loc finala Mireasa 2021?

Citeste si: El i-a împușcat pe soții Ceaușescu! După 32 de ani, fostul militar recunoaște ce s-a întâmplat, de fapt, pe 25 decembrie 1989. "Am fost adunați la ora 9.00 dimineaţa şi comandantul unității a spus că pentru o misiune de grad ZERO are nevoie de 8 voluntari. Am aflat de misiune când am ajuns în cazarma de la Târgoviște. Acolo am aflat care era ţinta. Nouă ni s-a spus că este o misiune în Bucureşti, iar la adunarea pe care am avut-o cu generalul Stănculescu, în spatele stadionului Steaua, ni s-a spus că urmează să participăm la judecarea unor teroriști. La Târgoviște am aterizat în dispozitivul de luptă al bateriei de artilerie care se afla acolo. Am fost adunați toţi şi înainte de a ni se da misiunile am fost anunţaţi că suntem acolo pentru a sigura siguranţa procesului soților Ceaușescu." Ireal ce s-a întâmplat cu doar 1 minut înainte de execuție- bzi.ro

Grupurile de susținători, de pe rețelele de socializare, sunt pline de astfel de comentarii.

Fanii emisiunii, revoltă pe rețelele de socializare:"E strigător la cer!"

Cum misterul cadourilor nu a fost deslușit, susținătorii au început să-și verse amarul în comentarii acide pe rețelele de socializare. Aceștia, fie au încercat să se consulte cu ceilalți susținători despre acest incident, fie au răbufnit.

Mai mult, susținătorii emisiunii încearcă să găseasă răspunsuri plauzibile și soluții la această problemă. Fanii emisiunii vorbesc despre sume de bani, timp pierdut, efort și sentimente, care s-au spulberat inexplicabil.

Ei bine, susținătorii nu vor lăsa lucrurile așa și sunt în stare să meargă până în pânzele albe, după cum susțin chiar ei, pentru a afla adevărul. Mai mult, unii dintre ei se gândesc să facă o petiție pentru a afla adevărul.

"Am o întrebare: s-a mai confruntat cineva cu următoarea problema?(...) Am trimis unui concurent din casa, Ion, un colet cu mai multe tricouri și căni, de vreo 2 săptămâni pe care nu le-a primit nici pana în ziua de azi!(...) Vreau sa știu unde sunt produsele luate din banii mei, pe timpul meu și cu efortul meu, unde as putea sa întreb?(...) Nu v-ați întrebat niciodată de ce cadourile susținătorilor nu ajung niciodată la concurenți?(...) E strigător la cer!(...) Câți dintre voi ați trimis cadouri și nu au ajuns la favoriții voștri?(...) Haideți sa facem o petiție!!! Așa ceva nu exista, e foarte grav!(...) Eu asa ceva nu am mai întâlnit!", sunt câteva din comentariile fanilor, de pe Facebook.

Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru, un susținător a declarat că și în sezonul trecut au existat astfel de situații, iar adevărul nu a ieșit la iveală nici până în ziua de azi.

Citeste si: Cine este Ion Șaulescu de la Mireasa, sezonul 4. Concurentul formează un cuplu cu Raluca Făt

"Așa am pățit sezonul trecut cu un colet, pentru Iza și Blaze(...) Duse au fost", a declarat suținătorul, tot pe Facebook.