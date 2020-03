In editia de astazi "Puterea dragostei", lucrurile au degenerat din nou intre Turcu si Roxana, care au ajuns din nou in pragul despartirii, dupa ce concurenta a dansat pasional cu nimeni altul decat Catalin.

In vreme ce in casa fetelor s-au trait clipe la intensitate maxima, pe ritmuri romantice, in casa baietilor, Turcu a fiert la foc mic, din cauza gelozie si la un moment dat a rabufnit.

Turcu a mers in mare graba in casa fetelor, pentru a-i cere Roxanei inelul pe care i-l daruise cu ceva vreme in urma, ca simbol al dragostei lor.

Pe de alta parte, Roxana s-a aratat extrem de deranjata de gestul celui pe care l-a iertat de multe ori si are inca sentimente pentru el si a refuzat cu vehementa sa-i inapoieze bijuteria. Iata cum a reactionat Turcu si pana unde s-a ajuns:

Turcu a declanșat un scandal și între Roxana și Ligi

Roxana, Turcu, Ligi și Cătălin au ajuns cu toții protagoniștii unu noi episod de ceartă de la Puterea Dragostei. Un joculeț bazat pe provocări, a scos la iveală traume mai vechi în special între Roxana, Ligi și Turcu. Cătălin a picat și el la mijloc.

Roxana s-a pierdut cu firea și i-a adresat mai multe jigniri lui Ligi, jigniri care nu au putut fi date nici măcar pe post.

Andreea Mantea a așteptat ca cearta să se oprească de la sine, însă nu a mai rezistat și a intervenit, amenințând că pleacă din emisiune.

, a spus Mantea, reușind abia astfel să îi potolească.