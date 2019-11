Nicolae Guță și verișorul lui Florin Salam au fost protagoniștii unui scandal monstru. Se pare că „Regele manelelor” l-ar fi jignit pe celălalt artist și l-ar fi lăsat fără banii de la o cântare.

Nicole Guță și verișorul lui Florin Salam, Robert din Apărători, au cântat împerună la o nuntă, în Spania. Nicolae Guță a venit cu formația lui și, după ce și-a încheiat numărul, celălalt manelist a cântat alături de aceiași lăutari.

Robert din Apărători susține că Nicole Guță a luat toți banii proveniți din dedicații și l-ar fi numit „ursar infect”. De cealaltă parte, „Regele manelelor” spune că el a fost cel păcălit și că nu a primit banii cuveniți de la colegul de breaslă.

Vărul lui Florin Salam, despre scandalul cu Nicoale Guță

„Am cântat la niște prieteni în Spania, unde el era angajat cu formația lui, iar eu eram angajat separat. Am acceptat să cânt fără formație, pentru că m-am gândit că pot să cânt ceea ce cânt eu. Și dacă aveam formația mea, tot nu mă lăsa el să cânt. Cea mai mare fugă în viață este banul.

AM ajuns acolo. În timp ce am ajuns acolo, el își făcea programul. Apoi, țiganii au cerut să cânte și Robert din Apărători. L-am rugat să mă lase să cânt cu formația lui. El a acceptat. Probabil am creat o atmosferă mai frumoasă sau mai plăcută decât a creat el, nu știu ce să spun. Toți banii mei, pe cre eu îi luam în timpul programului, erau luați de Petrică Bahoi. După ce am terminat programul, m-am dus la Guță, i-am dat toți banii în mâna lui și i-am spus „Ia tu toți banii și fă-i tu. Dă-mi și mie că sunt cu băiatul ăsta șioprește și tu ceva cu formația ta, că sunteți atâșia băieți. Erau vreo 3000 de euro, 3000 și ceva. În fine, nu mai contează câți bani erau. Eu i-am dat el, nu mi-a dat niciun ban și mi-a spus „Băi, ursar infect!”. Mi-e rușine de el pentru că e și el Nicoale Guță, e un nume mare”, a declarat Robert din Apărători, vărul lui Florin Salam, în legătură cu scandalul dintre el și celebrul interpret.