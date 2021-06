Scandal și acuze de proporții în handbalul românesc. Jucătoarea de lot național și patronul clubului își aruncă vorbe grele: ”M-a hărțuit!”

Alexandra Strătulat și Cristian Gavrilă [Sursa foto: Facebook] 19:18, iun 15, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Totul a început în timpul pandemiei, când jucătoarea de handbal, Alexandra Ecaterina Strătulat s-a transferat de la LPS Iași la echipa Danubius Călărași. Aici, Alexandra Strătulat a început să aibă o relație amoroasă cu șeful clubului, Cristian Gavrilă.

După ce relația dintre cei doi s-a încheiat au început acuzațiile între cei doi.

Handbalista susține că patronul clubului continuă să o hărțuiască de când s-a terminat relația lor. Alexandra Strătulat spune că a depus o plângere la poliție pe numele fostului iubit și că a solicitant chiar și un ordin de restricție.

În schimb, Cristian Gavrilă o acuză pe handbalistă că s-a prostituat și că nu i-a înapoiat bunurile.

„ A solicitat sprijin pentru a-și putea face prezența la cursuri, a primit o tabletă IPad. Având în vedere că urma să primească banii de la alegeri, am zis că nu e nicio problemă în a-i recupera. Ca oficial a fost la federație să rezolve contractele, i s-a plătit cazare și masă plus transport pentru a rezolva acele lucruri. La întoarcerea de la federație a spus că și-a spart telefonul și că nu mai are cum să comunice și i s-a dat cu titlu de împrumut un iPhone nou. A fost nemulțumită de calitatea lui și a solicitat sprijin pentru cumpărarea ultimului tip de iPhone pentru a-și putea face poze de o calitate mai bună. La achiziționarea acestui iPhone i s-a spus că trebuie să restituie celălalt telefon. Nu s-a întâmplat nici până astăzi. Pentru că urma să primească o sumă lunară de 2.500 de lei, am crezut că nu va fi o problemă în a-mi recupera banii. Apoi, la un meci oficial, s-a accidentat. De fapt, a mimat că s-a accidentat. A primit bani pe card și cash, aceste sume apar pe extrase bancare și ștate de plată. În aprilie, însă, i-am solicitat bunurile și banii înapoi. S-a dus la Poliție, spunând că o hărțuiesc. Am depus și eu hârtii, arătând că de fapt îmi cer lucrurile înapoi .” a declarat patronul clubului din Devizia A.

Mama handbalistei, acuzații grave asupra lui Gavrilă

Mihaela Preda, mama handbalistei susține că Gavrilă îi urmărește fiica și vrea să o omoare:” A existat o relație între el și fiica mea(...). A vrut s-o omoare în fața blocului, la Iași, unde a urmărit-o mai mult timp. A strâns-o de gât, a auzit cineva și a intervenit. O hărțuiește, este mereu prezent la Iași, stă în mașină și o pândește. Ea și-a schimbat numărul de telefon din cauza lui, i-a hărțuit prietenii. Trimite poze la 02:00 dimineața în fața ușii noastre. Am luat-o de la Călărași pentru că acolo a vrut s-o omoare. Locuia în gazdă, cu alte colege, a vrut s-o strângă de gât în casă .”

Mai mult, mama Alexandrei Strătulat spune că după fiecare agresiune suferită de fiica ei, Gavrilă îi oferea cadouri:” După fiecare agresiune, apărea ba cu un ceas, ba cu o tabletă. I le făcea cadou și acum spune că sunt ale lui. Am apelat la un ordin de restricție pentru că o terorizează. Îi terorizează colegii de la Facultatea de Educație Fizică și Sport .”