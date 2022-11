Scandal uriaș în Qatar! Una dintre cele mai bune echipe din Europa amenință că se retrage de la Cupa Mondială! Revolta ia amploare

In articol:

Nici nu a început bine Campionatul Mondial din Qatar că tenisiunile au atins cote mari la fața locului. O nouă naționala de top amenință că se va retrage din FIFA, este vorba despre Danemarca, echipă care face parte din Grupa D, alături de Franța, Australia și Tunisia. Fosta campioană europeană se alătură astfel echipelor care au protestat vehement la deciziile șefilor forului mondial.

Controversele în jurul banderolei „One Love” au pus Europa pe un butoi de pulbere. Giani Infantino, considerat mâna de fier a FIFA, cel care le-a interzis căpitanilor mai multor naționale să promoveze drepturi egale pentru LGBT, i-a determinat pe nordici să ua foc, mai mult, se merge pe decizii radicale, cum ar fu retragerea din FIFA și, implicit, renunțarea de a mai participa la vreo ediție a Cupei Mondiale.

Citește și: Ce riscă jucătorii iranieni care au refuzat să cânte imnul la Campionatul Mondial 2022: „Regimul ar putea decide să dea un exemplu cu ei!”

Echipă Danemarca, Cupa Mondială din Qatar [Sursa foto: Profimedia]

Danemarca anunță că se poate retrage și de la Zurich, din cauza scandalului banderolei ”One Love”

Danezii, campioni ai Europei în 1992, nu mai vor să-l susțină pe Gianni Infantino la președinția FIFA, în luna martie anul viitor, și anunță chiar că se gândesc să se retragă de la Zürich!

„Nu e o decizie pe care o luăm acum, suntem clari de multă vreme asupra acestui aspect. Din luna august discutăm cu colegii din nordul Europei. Trebuie să evaluăm ce s-a întâmplat și să facem o strategie comună", a declarat președintele federației daneze, Jesper Moller.

Citeste si: Logodnica lui lui Culiță Sterp, veste emoționantă: „Abia aștept să ne cunoaștem”- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Totuși, trebuie menționat faptul că Giani Infantino nu mai poate fi, totuși, oprit de la un nou mandat la șefia FIFA, deoarece nu mai pot fi înscriși contracandidați la alegerile din martie 2023.

Citește și: Campionatul Mondial 2022: Banderola One Love stârnește un scandal imens. Ce riscă jucătorii care vor alege să o poarte la meciuri

Giani Infantino, președinte FIFA [Sursa foto: Profimedia]

Ministrul de Interne al Germaniei a purtat la meciul cu Japonia banderola controversată, chiar lângă Gianni Infantino

Ca un afront la adresa șefului FIFA, la meciul nemților cu Japonia, scor 1-2, și Ministrul de Interne al Germaniei, Nancy Faeser, și-a pus banderola „One Love” pe brat, interzisă fotbaliștilor. Ea s-a așezat în tribuna oficială chiar lângă Gianni Infantino, președintele FIFA. Camerele de luat vederi au redat faptul că Faeser și Infantino s-au salutat la începutul meciului, dar pe parcursul partidei nu au discutat deloc.

FIFA a interzis purtarea banderolei „One Love”

Este arhicunoscut faptul că FIFA le-a amenințat cu sancțiuni drastice pe naționalele care ar fi dorit să poarte banderola ”One Love”, pe linie sportivă, iar luni, la 12:00, ora României, Olanda, inițiatoarea proiectului, a cedat prima și a anunțat că renunță. Apoi, rând pe rând, au „capotat” și celelalte țări care au protestat: Anglia, Belgia, Țara Galilor, Elveția, Danemarca, Franța și, într-un final, și Germania.

Renunțarea a stârnit o adevărată furtună în Capitala Germaniei. S-a mers până într-acolo încât unii politicieni nemți au cerut Federației (DFB) să retragă echipa de la turneul final indiferent de consecințe. Demersul n-a mers însă la bun sfârșit.

Căpitanii de echipă au fost avertizați că vor primi „galben” dacă nu respectă decizia FIFA

Se știe clar că FIFA are reguli stricte și toleranță zero față de regulile din competițiile pe care le guvernează. De aceea, inițiativa jucătorilor de la Cupa Mondială din Qatar de a purta pe braț o manșetă ca simbol al egalității între sexe n-a picat deloc bine în birourile din Zurich. Astfel că, toți căpitanii echipelor reprezentative au fost avertizați că vor fi sancționați dacă vor evolua cu banderola cu mesajul „ One Love ”. Ca alternativă, FIFA le-a propus să pomoveze pe braț sloganul „No discrimination”.

Belgia nu a avut voie să folosească echipamentul făcut special pentru Cupa Mondială din Qatar, care conținea cuvântul ”Love”

Reprezentativa Belgiei a trecut și ea printr-un episod controversta și mediatizat la maxim. A aflat că nu are voie să folosească al doilea set de echipamente pe care-l pregătise special pentru C upa Mondială din Qatar. Șefii forului mondial de fotbal au luat această decizie după ce au văzut tricourile care aveau imprimate pe ele cuvântul „Love”. Echipamentul respectiv este unul pentru „deplasare” și este în mare parte alb. Include însă și porțiuni în culorile curcubeului și are de inscripționat celebrul cuvânt „Love”.

În plus, belgienii nu au avut voie să folosească nici banderola de căpitan pe care scrie „One Love”, în meciul cu reprezentativa Canadei, câștigat cu 1-0. Totuși, FIFA a spus că echipamentul va putea totuși să fie folosit dacă va fi înlăturat cuvântul „Love” și pus altceva în loc.