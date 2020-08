In articol:

Mai exact, zilele trecute, Andreea Bălan a avut un adevărat șoc când a aflat că în depoziția pe care a depus-o George Burcea la Tribunal cu privire la divorțul de artistă s-au strecutat câteva acuzații care sugerează nici mai mult, nici mai puțin, că nu i-ar fi fost fidelă.

Momentul în care a văzut ce spune viitorul fost soț al ei despre ea a fost unul care a scos-o din sărite până peste poate pe Andreea Bălan. ”Andreea Bălan a crezut că nu aude bine când a aflat ce spune George Burcea despre ea. El susținea, voalat, că Andreea Bălan nu i-ar fi fost fidelă de-a lungul mariajului, ceea ce este, evident, absurd. În primul rând, mariajul lor a ținut doar câteva luni, cei doi despărțindu-se în iarnă, atunci când el a fost nevoit să își hainele și să plece din casa ei. În al doilea rând, el sugerează că relația dintre Andreea Bălan și Tiberiu Argint este una mai veche, dar adevărul este că ea și Tiberiu au început să vorbească abia în luna iunie. Dar el vrea să o discrediteze pe Andreea, acum este și ea convinsă că va avea parte de un proces dificil. El vrea, probabil, să țină scandalul cât mai mult și cât mai vizibil pentru a avea o șansă în carieră. De altfel, Andreea Bălan a încercat ani la rândul să îl ducă la diverse reality-show-uri, dar George Burcea era refuzat de fiecare dată, în ciuda faptului că era partenerul ei de viață, iar acum, brusc, când a început scandalul, a devenit interesant...”, ne-a explicat sursa WOWbiz.ro.

Mai mult decât atât, ne-a mai destăinuit sursa citată, Andreea Bălan este, acum, pusă într-o situație foarte dificilă, acuzațiile care i-au fost aduse putând să o afecteze enoirm. ”Andrea Bălan voia un divorț liniștit din mai multe motive. În primul rând, ei nu îi plac scandalurile, mai ales că se teme că le-ar putea afecta pe cele două fiice ale sale. În al doilea rând, vrea ca ttul să se termine cât mai repede și să își poată vedea fiecare de viața lui. În plus, o deranjează enorm că George Burcea evită să spună adevărul și, mai mult chiar, are grijă să sugereze, pentru a deveni cât mai vizibil ba că a fost înșelat, ba că s-a împăcat cu Andreea Bălan. De altfel, chiar zilele trecute, deși el este plecat de două săptămâni la filmări la Ferma, George Burcea a postat pe contul lui de socializare imagini cu el făcându-le băiță fetelor chiar când Andreea Bălan posta ceva asemănător, iar lumea a făcut legătura dintre ei doi și a crezut că s-au împăcat. Iar Andreea Bălan nici nu mai vrea să audă de împăcarea cu el după ce a fost terfelită de George Burcea în public”, ne-a mai spus sursa citată.

În altă ordine de idei, Andreea Bălan le-a spus amicelor sale că și-ar fi dorit un divorț rapid și din alte motive, datoria viitoare a lui George Burcea în ceea ce privește pensia alimentară datorată fetițelor sale devenind din ce în ce mai mare. ”În opt luni, de când Andreea Bălan și George Burcea sunt despărțiți, el nu a contribuit cu nimic la creșterea fetițelor pe care le au împreună. Normal, când se va pronunța divorțul, el va trebui să plătească o sumă mare, din urmă, pentru pensia alimentară, iar suma cu pricina depășește cu mult posibilitățile lui financiare”, ne-a mai spus sursa WOWbiz.ro.

Andrea Bălan, replică publică pentru George Burcea: ”Adevarul va ieși la iveală”

”Avand in vedere aparitia unor articole tendentioase in presa care imi tulbura viata de familie, articole menite sa amplifice divortul meu si sa ma discrediteze in opinia publica, ma simt nevoita sa vin cu urmatoarele precizari. Nu de putine ori in cariera mea de peste 20 de ani, am fost atacata pe nedrept si a trebuit sa ma apar. Armura mea a fost intodeauna adevarul si voi continua sa va spun direct si sincer prin ce trec pastrand discretia necesara protectiei fetelor mele. Acum 6 zile am primit cadou de la o agentie de voiaj o vacanta de 7 zile (22 august - 29 august) in Grecia pentru mine, Ella, Clara si mama mea. Pentru a parasi tara impreuna cu fetele mele, asa cum este legal, aveam nevoie de o imputernicire notariala din partea tatalui lor. L-am contactat telefonic pe tatal copiilor, insa la telefon mi-a raspuns un prieten, care mi-a spus ca se afla la filmarea unei emisiuni si ca este imposibil de contactat pana la jumatatea lunii septembrie. Am luat legatura telefonica cu producatorii emisiunii respective, pentru a-i intreba daca exista posibilitatea ca un notar public sa ajunga la locul filmarii pentru semnarea actelor. Mi s-a comunicat, tot telefonic, ca aceasta posibilitate nu exista intrucat concurentii se afla in izolare stricta si nu au acces la nicio cale de comunicare. In nicio clipa nu am sugerat sau dat de inteles ca-mi doresc inlaturarea lui din emisiunea respectiva sau orice alt proiect.

Din contra, ma bucur pentru realizarile lui, avand in vedere ca si el are responsabilitati egale fata de copiii nostri. Am inteles situatia si din experienta stiu cum functioneaza aceste emisiuni. Din acest motiv am refuzat vacanta primita in Grecia si am optat pentru un sejur in Romania saptamana viitoare cu copiii mei. Avand in vedere ca mi-am trait mereu viata dupa principii solide si morale, sunt sigura ca si de aceasta data, adevarul va iesi la iveala”, a spus, pe conturile sale de socializare, Andreea Bălan după ce a fost atacată de George Burcea.

George Burcea, derapaj incredibil la adresa soției, Andreea Bălan

”Când coa$%^ fostei soții sunt mai mari decât interesul familiei, te blochezi în net! Bravoo”, a fost prima postare. Dar George Burcea nu s-a mulțumit cu atât, ci încercând să fie subtil în dorința lui de a-și sublinia viața grea alături de Andreea Bălan, femeia cu care s-a căsătorit și căreia i-a făcut două fetițe, a mai făcut niște postări. ”Să mai credeți în sfintele care fac pe nevinovatele la TV, care-și dau duhul pentru familie, care ”jură” că boul a fost de vină, iar ele sunt sfinte”, este postarea ”subtilă” a lui George Burcea, bărbatul care s-a căsătorit cu Andreea Bălan anul trecut.

Dacă viața profesională a Andreei Bălan este de dat exemplu, când vine vorba de dragoste, frumoasa cântăreață nu are prea mare noroc, ea fiind la un pas de divorț de George Burcea, tatăl celor două fetițe ale artistei. ”George Burcea a devenit violent verbal cu Andreea Bălan, de față cu fetele și cu cei din jur, nu conta că erau acolo mama Andreei, bona fetițelor sau alții, din staff-ul ei. De multe ori, ea încerca să îl calmeze, dar nu reușea deloc. El nu mai avea chef să stea acasă, iar când Andreea Bălan îl întreba ce face, unde merge, i se răspundea pe un ton foarte agresiv. De aceea, lucrurile dintre ei nu s-au mai putut repara, oricât a încercat ea să tragă cu familia. El nu mai voia să o ajute, practic, în casă, chiar dacă Andreea Balan aducea toți banii și mergea și la muncă, la concerte, la înregistrări, la filmări, pe unde avea treabă”, ne-a explicat sursa WOWbiz.ro.

Andreea Bălan regretă căsnicia cu George Burcea

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit anul trecut, oarecum în pripă, după ce frumoasa artistă a fost la un pas de moarte, la nașterea Clarei, fetița cea mică a fostului cuplu.

”Andreea Bălan a avut un adevărat șoc atunci când a fost la un pas de moarte. Atunci, cum ea este femeie organizată, cum vrea să fie sigură că totul este bine pentru fetițele sale, a decis să se căsătorească cu George Burcea, se gândea că ar putea muri oricând și că trebuie să lase toate lucrurile în ordine. Pe vremea aceea, avea încredere că el va fi potrivit pentru acest lucru.

Apoi au intervenit problemele, iar George Burcea, pe lângă droguri, a avut și ieșirile publice contra Andreei, iar acest lucru este, probabil, imposibil de iertat, mai ales la cum e ea. Și, pe de altă parte, el nici măcar nu a încercat să își ceară scuze după ce a vorbit de Andreea așa cum a vorbit, lucru pe care nu l-a făcut niciun alt bărbat din trecutul ei, cu atât mai mult tatăl copiilor ei și soțul”, ne-a dezvăluit sursa WOWbiz.ro despre căsnicia dintre George Burcea și Andreea Bălan.