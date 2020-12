Scandal uriaș! Tzanca Uraganul, demolat de un coleg de breaslă! Se ascut cuțitele în lumea manelelor Exclusiv

De curând, unul dintre greii manelelor, Gabi de la Giulești, a decis să intre într-un război cât se poate de dur cu Tzanca Uraganul, motiv pentru care, într-o înregistrare care a ajuns pe mâinile WOWbiz.ro, l-a făcut praf pe controversatul cântăreț.

”Mi-a dat o dată 10 mei, mie! 10 lei! Și Cristinei Pucean, 10 lei! Să ne luăm ceva să mâncăm de la patiserie! Ăsta e Tzancă Uraganul! (urmează o serie de înjurături care e greu de reproduis, n. red.) Vorbeai prost de Abi, d ePaul, de ăștia de categorii mari. Tu, ca să poți să îți permiți să vorbești de un lăutar, trebuie să fii și tu, la rândul tău, lăutar. (...) Nu se mai bagă niciun șmecher de-al tău... Poate tu nu îl cunoști pe cumnatul meu... Separat, dacă îl pun pe băiatul emu te bate (alte vorbe grele, n. red.)... Eu am băiat de 17 ani și te sparge! Pentru mine are cine să dea sânge, pentru tine nu dă nici mă-ta, nici tac-tu pentru că tu ești foarte pervers. Tu te-ai născut pervers! Tu nu ai avut în copilărie și când ai prins acum bogăție, ții de ea”, sunt declarațiile care au inflamat la maximum lumea manelelor.

Gabi de la Giulesti il ameninta de Tzanca Uraganul

Motivul scandalului, spun sursele noastre, dintre Tzanca Uraganul și Gabi de la Giulești sunt câteva cântări pe care primul le-a avut în ”zona de influență” a celui de-al doilea. De altfel, la un moment dat, Gabi de la Giulești i-a transmis, răspicat, lui Tzanca Uraganul că nu mai are voie să calce în zona lui din Sectorul 6, să rămână să cânte în Sectoarele 4 și 5 ale Bucureștiului, acolo unde este protejat. Ba chiar, Gabi de la Giulești i-a transmis lui Tzanca Uraganul că dacă îl mai prinde în zona lui îl umilește, indiferent de consecințe.

Tzanca Uraganul, motiv de scandal printre interlopi

Tzanca Uraganul este, în ultima vreme, motiv de scandal printre interlopii din București și nu numai. După ce a fost bătut la o cântare, iar agresorul lui Tzanca Uraganul a ajuns în arest, manelistul s-a asigurat că ”are spate”, clanul care îl protejează fiind, de ceva vreme, cel al Cămătarilor.

Tzanca Uraganul spune ca nu se teme de amenintarile rivalilor

Mai mult, după ce a fost agresat în apropiere de București, Tzanca Uraganul a anunțat că cel care l-a deranjat va plăti scump, povestind că, în fapt, acesta nu este la primul incident pe care îl are cu manelistul și că, la fel cum s-a mai întâmplat, vor fi scoase din teci săbiile. La propriu, nu la figurat.

”Este tare în gură cu mine, am fost acolo singur, nu am fost pe scandal și ei erau mai mulți. Nu a fost ceartă cu toți, doar cu el și cu Diego... Să moară fata mea, domnul Gărdiță, dacă nu ai stat în genunchi, tu cu ceilați, numai săbii ai luat... Mă îngropi tu în bani, că ești proxenet? Faci bani din furăciuni și ai femei. Ai vrut să îmi iei banii, ai dat zvonul că m-ai bătut. Băieții ăștia sunt frații mei, am venit să facem o cumetrie. Dar am primit telefoane că am pățit ceva... Ai auzit? Nu vreau să vorbesc prea mult, dar mă tot întreba lumea. Atât am avut de spus, am spus de ăsta care știe să stea doar în genunchi... Și te-ai găsit tu să te iei de mine, bravo ție!”, a spus Tzanca Uraganu.