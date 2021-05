Scandalul continuă în echipa faimoșilor! Zanni răbufnește: "Sunt copii care cresc la cămin și nu au curent. Asta e glumă?"

In articol:

După ce au fost la un pas de bătaie în timpul jocului și au continuat cearta și în consiliu, Ștefan și Zanni nu termină discuțiile nici pe insulă. Cei doi au avut un schimb de replici, cu acuzații dureroase.

Atacuri dureroase între Zanni și Ștefan [Sursa foto: Captură KANAL D]

După ce a declarat în timpul consiliului că nu vrea să mai aibă de-a face cu Zanni și Sebastian, Ștefan continuă atacurile.

Zanni: Eu mp uitam la foc că se stinge focul imediat și trebuie să mă bag la somn, că și la cămin când rămâneam fără lumină și curent, mă băgam la somn repede. O să împărțim același sentiment.

Ștefan: La fel ca și în șanț.

Zanni: Păi atitudinea ta este de șanț.

Ștefan: Și a ta de cămin. Eu am încercat să evit și să nu aduc în discuție chestii de genul ăsta, dar văd că tu tinzi să duci direcția în chestia asta și să faci pe victima. Da, pe tema problemelor tale și așa mai departe.

Eu evit și am evitat de la bun început. Când ai intrat pe acest teritoriu, pentru că nu stau eu să judec norocul pe care îl avem fiecare scris.

Zanni: Cum nu stai să-l judeci, măi, dacă l-ai judecat?

Ștefan: În primul rând tu ai fost acela care mi-a spus că sunt crescut în șanț, eu ți-am spus doar atât, că la 20 de ani ai dat de curent, este o simplă diferență între a spune "ești crescut în șanț" și a fi făcut o glumă. Tu faci o remarcă, eu am făcut o glumă, ca să ne înțelegem bine în diferențe.

Zanni: Că sunt copii care stau la cămin și nu au curent este o glumă?

Ștefan: Nu arunca la copii, că nu e cazul, nu. Nu o da tu așa.

Zanni: O dau cum vreau.

Ștefan: Eu mă refeream strict la tine.

Zanni: Ce nu-ți convine? Te-ai referit că la camin nu e curent și că tu ai alt nivel, că tu ai crescut bine, că eu n-am cablu, că...

Ștefan: Nu, tu ai zis că am fost crescut în șanț, n-ai zis tu asta?

Zanni: Da, atitudine de șanț, caracter de șanț.

Ștefan: Bravo, și eu am zis că la 20 de ani ai dat de curent. Care e diferența?

Zanni: Diferența e că tu cu caracterul ăsta nu-ți permiți, nu ești în măsură să faci glume. Tu te-ai votat singur în seara asta.

Ștefan: E clar, m-am votat singur în seara asta. A, deci ai auzit, Cucule?

Zanni: Ajungi în țară și vin... și-ți bagă mâna în gât, asta o să facă.

Sebastian intervine între cearta dintre Ștefan și Zanni

Ștefan continuă atacurile dureroase la adresa lui Zanni[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cei trei băieți din echipa faimoșilor, care au fost la un pas de bătaie în timpul jocului, nu vor să facă pace și continuă certurile până la culcare.

Ștefan: Iar faci pe victima că te-am făcut căminist. Dar eu nu am folosit cuvântul ai fost sau ești un... Am spus că nu creez o cauză din ceea ce ai pățit tu în viață și nu mă refer la cămin, de tine că ai fost crescut în cămin. Vrei să înțelegi bine, nu vrei să înțelegi, iarăși, bine. Eu de când am venit aici, n-am venit să mă leg de tine. Și de viața ta socială pe care ai avut-o sau pe care o ia. Atât timp cât tu mă jignești pe mine și îmi spui că sunt crescut în șanț și mă faci prost și așa mai departe, am simțit să-ți răspund și să-ți spun la două lucruri un singur lucru. Da, băi, la 20 de ani ai dat de curent. Care e problema? Nu te mai victimiza, nu te mai da tu... că ești șmecher tu de fapt și de drept, că domnule să vezi ce se întâmplă cu... Eu m-am referit strict la tine, nu la restul care au fost ca tine sau sunt ca tine. Că poate sunt alții care sunt ca tine sau au fost ca tine, dar au caracter și nu se victimizează cum te victimizezi tu, măi. Ca să știi de la mine, da, și eu cunosc persoane de genul ăsta, dacă vrei să știi. Stai potolit în banca ta. Nu mă lua tu pe mine cu d-astea, că nu ține. Hai, să mai lăsăm din aroganțe și din anumite lucruri, că...

Sebastian: Singurele aroganțe tu le faci acum, că te umfli singur că ai adus două, trei, cinci puncte.

Ștefan: Și tu te umfli că în trecut ai făcut și ai dres.

Zanni: Ștefane, nu e prea târziu să realizezi că te faci de râs.