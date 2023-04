Scandalul dintre Bia Khalifa și Fulgy este departe de final! Sexy blondina vine cu acuzații grave: "Mă amenința de pe un cont fals" | EXCLUSIV

In articol:

Bia Khalifa și-a deschis sufletul în fața Corneliei Ionescu, unde a vorbit despre unele dintre cele mai grele, dar și unele dintre cele mai frumoase momente din viața ei.

Sexy blondina a adus în discuție și scandalul de proporții în care a fost implicată, odată cu despărțirea de fostul iubit.

Vedeta de pe OnlyFans și Fulgy s-au despărțit cu scântei și multe certuri în urmă cu doar câteva săptămâni, iar problemele dintre cei doi par a fi departe de a se fi încheiat. Bia l-a acuzat pe Fulgy că i-a distrus o serie de bunuri, printre care și un laptop și a încercat să obțină inclusiv un ordine de restricție pe numele lui.

Pe de altă parte, fiul Clejanilor nu s-a lăsat mai prejos la acel moment și a venit și el cu o serie de dezvăluiri în spațiul public. Dacă apele păreau să se mai fi liniștit, ei bine se pare că ne-am înșelat, căci sexy blondina a revenit cu un val de acuzații grave.

Bia Khalifa, noi detalii în scandalul cu Fulgy

Invitată la Online Story by Cornelia Ionescu, Bia Khalifa a vorbit despre relația pe care a avut cu fiul Clejanilor, dar și despre procesul pe care îl are acum împotriva acestuia.

Blodina spune că își dorește doar să i se facă dreptate și vrea să fie despăgubită pentru bunurile pe care spune că le-a distrus Fulgy.

"Eu nu sunt disperată după atenție așa cum era el. Tremura de nervi și mă obliga să fac Tik-Tok-uri cu el. Mă ținea în casă(...) Mă amenință de pe un cont fake și oricum mă amenința și așa mai departe, numai că în instanță trebuie să dovedești.

Eu am ceva înregistrări, dar chestiile acestea nu o să le fac niciodată publice pentru că eu vreau să câștig procesul acesta și o să-l câștig, atâta pot să spun", a mărturist Bia Khalifa, la Online Stoy by Cornelia Ionescu.

Bia Khalifa [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune Bia despre procesul cu fiul Clejanilor

Bia Khalifa a povestit, în repetate rânduri, că își va căuta dreptatea în instanță și așa a și fost. În prezent, blondina este convinsă că va câștiga procesul pe care îl are cu Fulgy și spune că nu vrea nimic mai mult decât lucrurile pe care le are în continuare la el acasă și să fie rezolvate problemele cu laptopul pe care susține că l-a distrus acesta.

"Eu doar am vrut să îmi iau chestiile mele înapoi. Am avut o înțelegere amiabilă pe care nu au respectat-o. Vreau să îmi iau lucrurile, hainele și să îmi repare bunurile, adică laptopul pe care am proiecte nu doar ale mele, ci și ale altor persoane care s-au folosit de laptopul meu. Asta a fost înțelegerea. Nu am primit nimic, nu s-a întâmplat nimic, dar urmează. Atâta pot să spun", a mai adăugat sexy blondina, la WOWnews.

Bia Khalifa [Sursa foto: Captură YouTube]

Bia Khalifa susține că nu a fost niciodată părăsită

Focoasa blondină a mărturisit la WOWnews că nu i s-a întâmplat niciodată să fie ea cea părăsită de un bărbat, ci de cele mai multe ori diva de pe OnlyFans a pus punct relațiilor, plictiseala fiind unul dintre motivele principale.

"Nu am fost părăsită niciodată în viața mea. Eu nu am fost părăsită. I-am lăsat eu pe ei pentru că mă plictisesc repede.

Când îmi dau seama ce speță de oameni sunt. Nu îmi fac față mie bărbații. Mie îmi place ca bărbatul să fie bărbat și femeia să fie femeie", a mai precizat Bia Khalifa.

