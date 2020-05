In articol:

Mai exact, dacă între Florin Salam și Jador lucrurile par să fie încă tensionate, Culiță Sterp, aflat la mijloc încearcă să îi calmeze pe cei doi protagoniști.

”Eu nu aș vorbi urât de nimeni. Dar când mai vezi pe la televizor sau pe Facebook și când văd că fiecare spune ce vrea, fără niște ani de muncă, fără ani de experiență... Să spui că tu faci, că dregi, că ești... Păi cum să spui tu că ești numărul 1, nu e nimeni numărul 1 până la urmă, fiecare suntem numărul 1 pentru familia noastră. Eu sunt pentru copiii mei numărul 1. Și dacă cântam mai prost, pentru copiii mei tot eram numărul 1, că eu aduc două pâini acasă. Dar când îi vezi pe ăștia care au apărut și ei... și avem și noi niște ani de muncă, frate, nopți nedormite... Nu ne convine nouă să vină unul d-ăsta mic, după ploaie, așa și să spună... te simți aiurea și îți vine să-l iei de urechi, gen... Dar, la urma urmei, lasă-i mă să spună ce vor ei și noi să fim în continuare așa...”, a spus Florin Salam la Taraf.

Evident, reacția lui Jador a venit imediat, mai ales că problemele dintre ei sunt mai vechi, și, ironic, i-a replicat lui Florin Salam că își cere iertare. ”În ultimul timp au avut loc câteva dispute pe prezența mea pe locul 1 în trending. Eu nu vreau să mă dau mare, nu sunt nimic mai mult decât ceea ce știți voi că sunt, N-am făcut decât să muncesc, am crescut într-o familie modestă, nu fac decât să muncesc, să ofer familiei mele un trai mai bun. Nu vreau decât să muncesc să am ce să mănânc. Nu vreau bogății, nu vreau decât să muncesc ce îmi place și nu vreau să fac averi. Îmi cer scuze decaă am deranajat cu prezența mea pe locul 1. Sunt legende în țara asta care merită ză fie pe locul 1 dar voi decideți cine e pe locul 1 și vă mulțumesc”, a explicat Jador pe Youtube.

Replicile dintre Florin Salam și Jador vin după ce, culmea, între ei a încercat să liniștească apele Culiță Sterp încă de acum câteva luni., ne-a spus un apropiat de-al lui Culiță Sterp.

Florin Salam, în război cu maneliștii noii generații

De curând, Florin Salam, la o mică agapă, s-a apucat de cântat, dar nu înainte de a arunca câteva ”săgeți” pentru maneliștii din generația nouă. ”Edvine, îți cântă fratele tău... 300 de lăutari din ăștia de după Revoluție... Dar tot noi îți răcorim inima... Suntem modești, dar tu știi că cum îți cântăm noi nu îți cântă nimeni, de pe planetă. Și după câteva șprițuri, eu, care nu mai când în România decât câteva luni...”, a fost o parte a dedicației făcute de Florin Salam, ușor incoerent la vorbit.