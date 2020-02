După ce a fost acuzat că a postat filmulețele compromițătoare cu Bianca întreținând relații intime, fostul iubit al acesteia a făcut un video în care a explicat că nu e a făcut publice imaginile. Tânărul spunea că nu avea niciun interes să facă asta, cu atât mai mult cu cât apare și el și știa că ea era minoră la acea perioada și ar fi fost suficient să le pună pe cele cu Bianca în care apare singură.

"Mulțumesc frumos, sunteți foarte drăguțe. Am spus chiar de la începutul videoului că nu-mi doresc să intru în jocul ăsta și nu-mi doresc să fac parte din showbizul ăsta online. Cât or să vadă acolo câteva mii, e ok, e destul. Oricum pe mine ce mă interesează este să ajung cât mai repede la PROCES și să-l câștig bineîțeles după care am să fac eu un video și am să zic concret povestea cap coadă care e ceva...nebunie rău de tot și atunci o să aveți materiale pentru câteva luni bune.", a spus fostul iubit al Biancăi într-un mesaj pe care l-a transmis vloggerițelor Reea și Tina care l-au invitat să vină și să povestească cum au stat de fapt lucrurile.

Tânărul a mai menționat ceva despre un proces ceea ce înseamnă că autoritățile sunt și ele implicate și cineva va plăti cu siguranță pentru asta.