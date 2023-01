Scandalul privind divorțul Georgianei Lobonț nu a fost singura problemă din Maldive?! Armin Nicoară rupe tăcerea și spune ce s-a întâmplat pe plajă | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au bucurat recent de o vacanță pe cinste în Maldive, acolo unde au mers alături de nașii Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan.

Deși concediul a fost perturbat de vestea divorțului nașilor, artiștii au avut parte și de momente de senzație, unele dintre ele chiar periculoase.

Recent, veste că artista Georgiana Lobonț ar urma să divorțele a zguduit lumea muzicii în România. Armin Nicoară a venit, la scurt timp, cu o serie de explicații și a ținut să precizeze că nu este el motivul despărțirii dintre cei doi. Artistul a oferit atunci o serie de clarificări, despre care jurnaliștii WOWbiz.ro au scris într-un material anterior.

Aflați în concediu, cei trei artiști au lansat și o piesă, videoclipul fiind filmat chiar în Maldive. Deși s-au distrat pe cinste, au avut parte și de momente mai puțin plăcute, căci în timp ce filmau s-au lovit de adevărate obstacole.

Armin Nicoară, primele detalii în scandalul divorțului

La scurt timp după ce vestea divorțului Georginei Lobonț și a lui Rareș Ciciovan a devenit publică, Armin Nicoară a venit cu o serie de precizării și declarații.

Artistul a ținut să precizeze că nu este motivul separării nimănui și că nici nu cunoaște detalii cu privire la ceea ce se întâmplă în viața finilor săi.

Citește și: Armin Nicoară a anunțat ce se întâmplă între nașii Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, după ce s-au întors din vacanță: „A spus că eu sunt problema!”

Artistul a oferit și o serie de detalii picante din vacanță și atunci a mărturisit că au filmat și un videoclip pentru noua lor piesă, ce a fost ulterior lansată

în mediul online.

"Vreau să știți că eu nu ma bag în familia nimănui, nu m-am băgat în relația nimănui, nu distrug nicio familie. Eu sunt Armin Nicoară și vreau să lămuresc că de acum pentru totdeauna și să intre tuturor în cap celor care lăsați comentarii, că eu nu-mi iubesc soția, că îmi bat joc de Claudia, eu am o soție extraordinar de frumoasă și de iubitoare și nu aș da-o pe nici care femeie din lumea asta, deci să vă rămână în cap tuturor.

Eu nu distrug familia nimănui și nu m-am băgat în familia nimănui și soția mea Claudia este alături de mine, eu alături de mine și o iubesc și voi fi întotdeauna alături de e(...) Ce s-a întâmplat astăzi în ziare cu articolele din ziare, se spune că Armin Nicoară a destrămat familia nașei.

Citeste si: “Puteți să-mi spuneți Mrs. Moft!” Bia Khalifa, declarații despre relația cu Fulgy. Diva s-a cunoscut deja și cu părinții lui- kfetele.ro

Citeste si: Lavinia Pîrva nu a mai suportat! A spus adevărul despre relația ei cu Ștefan Bănică! Cum se comportă acesta cu ea de fapt- bzi.ro

Nașii mei, Georgiana Lobonț și Rareș, sunt cu mine în vacanță în Maldive, nu știu ce s-a întâmplat între ei. Ei nu au camera aproape de mine.(...) Bineînțeles că în orice familie există certuri, discuții, cine știe, dar cred că își pot rezolva problemele între ei.

Nu mă mai băgați pe mine, că eu nu m-am băgat în familia nimănui, eu colaborez cu Georgiana, asta este viața de artist, când faci o melodie, posibil ca melodia respectivă să fie de dragoste, de iubire, orice. Noi jucăm un rol.(...) Am făcut un videoclip acum 2 zile, când o sărut pe Georgiana și în acea melodie spune: <<Sărută fetele>> și eu am sărutat-o pe Georgiana, e normal, e o melodie. Dar nu mă mai condamnați să spuneți că eu mă dau la Georgiana, că eu fac ce fac, e nașa mea. Ce vreți, să o înjur? Sper că am fost cât de cât înțeles și să auzim numai de bine și Doamne ajută", a explicat Armin Nicoară, la acel moment.

Armin Nicoară și claudia Puican [Sursa foto: Instagram]

Ce s-a întâmplat în Maldive

Armin Nicoară a vorbit recent cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit ce s-a întâmplat în Maldive, în timpul filmărilor pentru noua piesă. Cei trei artiști s-au distrat de minune, au avut alături oameni speciali, dar au întâmpinat și câteva peripeții la malul mării.

Citește și: Schimb de replici între Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, cu camera pornită! Soțul artistei a vorbit pentru prima oară după ce și-a anunțat divorțul: „A sosit momentul”

"Mă bucur de această colaborare, pentru că s-au unit puterile și ne-au crescut forțele.(...) Ne bucurăm pentru că piesa este un succes. Melodia este cu dedicație pentru toate româncele, din fiecare zonă din România.

Probleme nu am întâmpinat așa ceva foarte grav, doar puțin cu vremea pentru că am început să filmăm într-o zi și apoi ne-am oprit pentru că s-a înnorat și nu am mai reușit să filmăm până în ultima zi de concediu când am prin iar nori și ne-a încurcat un pic pentru că noi ne doream să fie numai doare.

Era să rămânem fără videoclip. Chiar am vorbit să anulăm și să filmăm în țară, dar nu puteam să pierdem cu așa locație în Maldive", a mărturisit Armin, pentru WOWbiz.ro.

Artistul ne-a dezvăluit că s-a împrietenit cu două române la nunțile cărora el și Claudia au cântat, iar acestea i-au însoțit în vacanță, acolo unde au participat și la clip.

"Fetele din videoclip care sunt alături de noi sunt două mirese la evenimentele cărora noi am cântat. Una este din Focșani și cealaltă din Brașov. Ele au fost cu noi în vacanță. Am legat o prietenie frumoasă după ce am cântat la nunțile lor și au fost și ei alături de noi, iar în videoclip s-au nimeri și ele, două românce din două zone diferite. Ne bucurăm că nea ieșit un videoclip extrem de frumos și sperăm să cântăm piesa la toate evenimentele. Toate fetele să danseze cu noi", a mai adăugat Armin Nicoară.

Armin Nicoară [Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară spune ce pericole au fost în Maldive

În timpul filmărilor, pe lângă zilele noroase, cei trei artiști și prietenii lor au întâmpinat și câteva peripeții. Armin Nicoară ne-a dezvăluit că și-ar fi dorit să filmeze cadre și în apă, însă au văzut rechini, iar asta i-a determinat să renunțe clar la idee.

"Cea mai tare peripeție pe care am avut-o în vacanță. Toate cadrele sunt pe plajă, pentru că atunci când filmam în apă, am văzut un rechin. Acolo se strângeau tot timpul rechinii și veneau foarte aproape de mal.

Noi voiam să filăm și în apă, dar când i-am văzut am zis gata, nu mai intrăm în apă. Mergeți pe plajă toți și filmăm mai bine acolo că nu voiam să avem probleme acolo și să se întâmple ceva. Dar asta a fost cea mai mare peripeție. Noi apoi am plecat pe plajă și nu am mai filmat nimic în apă", a mărturisit el, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!