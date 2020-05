In articol:

Ugur Gunes, chipesul actor care il interpreteaza pe Yilmaz in serialul fenomen "Ma numesc Zuleyha", a povestit intr-un interviu acordat unei publicatii din Turcia despre colaborarea sa cu partenera din serial, Hilal Altinbilek, si despre personajul pe care il interpreteaza. Actorul recunoaste ca rolul a fost o uriasa provocare pentru el, inca de la primele scene filmate.

"Nu mai lucrasem cu Hilal pana la momentul propunerii. Cand am aflat care este povestea, am fost foarte nelinistit la inceput, avand in vedere ca trebuia sa traim o poveste de dragoste. Am filmat prima noastra scena fara sa ne cunoastem, si a fost una intensa. Este foarte important sa cunosti partenerul, altfel este greu, nu stii la ce sa te astepti, cum sa reactionezi. Dar am jucat foarte bine cu Hilal in prima noastra scena", a spus Ugur Gunes.

Ugur Gunes, simpaticul actor care il interpreteaza pe Yilma în serialul Ma numesc Zuleyha: "Stiu cum este sa nu ai bani. Nu ma intereseaza celebritatea, ador sa joc"

Actorul spune ca este opusul personajului sau care urmareste faima si statutul social mai presus de orice. Se descrie ca un om pentru care fericirea nu vine din cati bani ai cont sau din faima, ci din momentele petrecute alaturi de prieteni si familie. "Relatia mea cu banii este foarte proasta. Au fost si perioade in care eram foarte bogati ca familie, dar si perioade in care eram la pamant. Stiu cum este si sa ai si sa nu ai bani. Nu ma intereseaza faima si celebritatea, dar ador sa joc", povesteste celebrul actor.

