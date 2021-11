Scene cutremurătoare de la înmormântarea micuței Sofia, fetița de nici trei luni înjunghiată mortal de tată. A fost condusă pe ultimul drum într-un sicriu alb, acoperit cu flori

In articol:

Tragedia din municipiul Roman, județul Neamț, a îngrozit toată țara! Un tată a devenit călău pentru fiica lui de nici trei luni. Bărbatul și-a înjunghiat fetițele gemene în inimă, pe una dintre ei omorând-o. Pe soția lui a încercat să o ucidă, însă nu i-a reușit. Femeia a luptat ca o leaoică, cu mâinile goale, pentru a-l opri pe soțul ei.

A lovit-o, a tăiat-o, însă nu a reușit să o omoare. Din păcate, una dintre copilele lui a sfârșit tragic. Cealaltă a început de ieri să respire singură, medicii reușind să o salveze.

Micuța Sofia a fost condusă pe ultimul drum, ieri, într-un sicriu alb, acoperit cu flori. Copila avea două luni și jumătate și a fost înmormântată la cimitirul din Roman. Cei apropiați mamei au fost prezenți și au plâns-o pe Sofia, copila care a plecat din această lume, fără măcar să apuce să o cunoască.

Micuța Sofia, condusă pe ultimul drum [Sursa foto: Captură Video]

Mama gemenelor înjunghiate de tată, declarații cutremurătoare

Mama gemenelor de nici trei luni, înjunghiate de tată, în municipiul Roman, județul Neamț, a vorbit pentru prima dată despre oroarea la care a fost supusă împreună cu copiii ei. Femeia a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre crima care a avut loc în apartamentul unde a locuit cu criminalul și copiii lor.

Mama fetițelor regretă enorm că nu a putut face mai mult pentru fetițele ei. Sofia a murit, iar Melania se luptă să supraviețuiască. Copilele nu aveau mai mult de trei luni. “Eu cred că a vrut să-mi bage cuţitul în gât dar a ratat pentru că am o rană pe maxilar şi o mică atingere pe gât. El a ratat şi a căzut peste mine. Când am simţit, m-am ridicat şi el deja avea mâna ridicată cu cuţitul în mână.

Când am ridicat ochii am vazut lama cuţitului şi pe el în întuneric, vrând să lovească încă odată. Nu ştiu când am pus mâna şi l-am prins de mâini şi am avut noroc că era slăbit pentru că dacă era în starea de dinainte, eram moartă de mult. Şi i-am prins mâinile şi el, în puterea lui a insistat să infigă cuţitul şi am început să strig şi să urlu”, a mărturisit femeia, pentru Știri Piatra Neamț.

Mama copilelor [Sursa foto: Captură Video]