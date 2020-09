In articol:

Un băiat a fost bătut și umilit de alți copii, în Târgu Jiu[Sursa foto: Facebook]

Un minor de 14 ani a fost bătut, umilit și pus să cânte sau să își ceară scuze într-un mod umilitor, de patru băieți și o fată. Incidentul a avut loc în urmă cu trei luni, tot în Târgu Jiu, în același oraș în care, în urmă cu câteva zile, o fată de 13 ani a fost bătută și umilită de câteva adolescente.

Băiat bătut și umilit în Târgu Jiu

Imaginile șocante au fost publicate pe pagina de Facebook Stop Bully Romania. În videoclipul devenit viral pe internet se poate observa cum băiatul este înconjurat de alți patru băieți și o fată, fiin obligat să își ceară scuze. Agresorii pot fi observați cum se provoacă reciproc pentru a-l lovi pe băiat. Aceștia îl lovesc cu pumnii și cu picioarele, nu înainte de a-l pune să își ceară scuze într-un mod umilitor.

"In aceasta zi am primit de la dumneavoastra inca un caz halucinant ce s-a petrecut in Targul Jiu acum aproximativ 3 luni, dar victima nu a depus plangere deoarece s-a simtit amenintata/intimidata de celelalte persoane. Ce dorim sa obiectam in acest material unul dintre agresori pe nume Miu(13-14 ani) impreuna cu alti prieteni au decis sa-i aplice o corectie unui camarad de-al lor! Problema cea mai mare este urmatoarea, Miu (atacator) din surse sigure o sa va atasam si o poza ameninta in spatiul public persoanele cu arme albe, pe care dupa ce le ameninta unele dintre ele din pacate sunt si agresate fizic", se arată în postarea de pe pagina Stop Bully Romania.