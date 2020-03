Surprize după surprize în Republica Dominicană! Dacă războinicii au deja un cuplu la Survivor România, cel format din Karina și Andrei, sau alt războinic, Cristi, a pus ochii pe faimoasa Asiana Peng, ei bine, declarațiile amoroase par a nu se rezuma aici. Drept dovadă, unul dintre cei mai serioși competitori, Cezar Juratoni, s-a declarat și el dispus să își schimbe statutul din om liber în cel de bărbat căsătorit imediat ce se va încheia show-ul de supraviețuire!

Cezar Juratoni are o iubită sexy și deșteaptă

Pe Cezar îl așteaptă acasă iubita sa sexy, de care este extrem de mândru. De altfel, are și de ce, pentru că Tatiana este pe cât de frumoasă, pe atât de deșteată. Tânăra, stabilită de ani buni în Bucureşti,a absolvit Facultatea Administrarea afacerilor la Universitatea Bucureşti, și se poate lăuda deja cu o carieră frumoasă. Ea formează un cuplu cu boxerul din august 2013 și legătura lor pare a fi de nezdruncinat. Citeste si: Accidentare grava la „Survivor Romania”. Ce Razboinica a fost pusa la pamant in lacrimi de durere

Ea este femeia vieții mele și vreau să fim împreună mereu”

a fost mesajul pe care Tatiana i l-a transmis lui Cezar în Dominicană, la proba de comunicare din urmă cu câteva săptămâni, ca o dovadă a faptului că relația lor este una puternică.

La rândul lui, și faimosul este cu gândul la Tatiana, iar pentru a întări această afirmație, el i-a surprins pe apropiații din concurs în momentul în care a trecut peste emoții și mărturist ce simte cu adevărat. Concret, Cezar Juratoni și-a cerut iubita de soție direct de la Survivor România. ”M-am gândit mult aici, și îmi este atât de dor de ea. De aceea, nu am să mai aștept, când am să mă întorc în țară, am să îi cumpăr imediat inelul, îl și vizualizez cum arată, și am să i-l pun pe deget. Ea este femeia vieții mele și vreau să fim împreună mereu”, i-a spus Cezar lui Mihai Onicaș. Declarația a impresionat-o pe Tatiana, care, la Fanarena, a ținut să declare și ea că nimeni și nimic nu contează acum, decât pugilistul, căruia indirect i-a răspuns pozitiv la inedita cerere.