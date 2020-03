Referindu-se la persoanele care au diverse frici, anxietăți, fobii, specialiștii în dezvoltare personală spun că acestea merg prin viață "cu frâna de mână trasă". Adică aleg să supraviețuiască în loc să trăiască.

Schiatul ca terapie: te scapă de frici, de stres și îți menține inima sănătoasă

Calea mai scurtă și mai ieftină de a scăpa de frici este să înveți ceva nou, ideal o activitate care să te stimuleze atât la nivel intelectual, cât și la nivel fizic. Și pentru că sezonul de schi este încă departe de a se fi încheiat, află că schiatul, spre exemplu, te poate scoate din zona de confort și, în același timp, te poate ajuta să scapi de boala neîncrederii în sine. Sunt suficiente doar câteva ore să obții rezultate și să simți pe pielea ta virtuțile terapeutice ale acestui sport. Schiul te scapă de frici, de stres, în plus îți menține inima sănătoasă și îți îmbunătăţeşte flexibilitatea articulaţiilor, prevenind, astfel, apariţia durerilor articulare.

Mircea Bularca este monitor de schi în Poiana Brașov, iar ceea ce-l deosebește de restul monitorilor de schi este faptul că are competențe în managementul fricii. Nu are în buzunar un praf magic pe care să-l presare deasupra clientului ca să-i dispară frica sau stresul, are, în schimb, o relație apropiată cu subconștientul acestuia.

