Schimb acid de replici în platoul "Bravo, ai stil!". S-au iscat adevărate controverse între Alexandra și colegele ei. Ioana a răbufnit: "Ne-a arătat cu degetul"

Un nou conflict a izbucnit în ediția de astăzi a emisiunii „Bravo, ai stil” de la Kanal D2. De data aceasta, Alexandra a intrat în vizorul colegelor sale, după ce concurenta ar fi criticat postura fetelor din timpul filmărilor. Ioana a ținut să-i dea imediat replica, iar Iris a picat la mijloc, după ce Alexandra a făcut o remarcă la adresa părului ei, spunând că nu este proaspăt vopsit.

Ioana a răbufnit astăzi în platoul de la „Bravo, ai stil”, după ce Alexandra le-ar fi analizat postura pe care o au în timpul filmărilor. Concurenta Ioana a spus că ea și celelalte colege ale sale au fost arătate cu degetul de către Alexandra pentru felul în care stau pe scaun în platou. Pe de altă parte, tânăra a mai declarat că și Alexandra are aceeași postură „adusă de spate”, cu alte cuvinte, se află în aceeași situație.

„ Ioana: Ea (n. red Alexandra) ne-a apostrofat pe noi pentru ținuta pe care o avem pe scaun și special, evident, și eu și ulterior și fetele ne-am uitat la postura ei, din ediția anterioară. La picioare foarte frumos, dar un pic așa, adusă de spate și ea. Ca noi toate, de altfel, că stăm câteva ore în șir aici, pe platou, și uneori devine obositor. Dar câtă vreme nu suntem perfecte ar fi frumos să ne ponderăm felul în care arătăm cu degetul spre ceilalți.

Beatrice: Ea ne are pe toate în vizor, dar cred că uită de ea. Să se uite și la ea.

Alexandra: Ea (n. red Ioana) a vorbit cumva în numele tuturor fetelor, a luat ea cuvânt în discuția cu mine și cumva le-a apărat ea pe toate, am zis că e mămica lor ”, a fost schimbul de replici dintre concurentele de la „Bravo, ai stil”.

Alexandra și Ioana de la „Bravo, ai stil” [Sursa foto: Captură KANAL D2]

Ce nemulțumiri au concurentele în ceea ce o privește pe Alexandra

Analiza posturii pe care o au colegele sale în platou nu ar fi singurul lucru cu care Alexandra le-ar fi supărat pe celelalte concurente de la „Bravo, ai Stil”. Ea ar fi făcut o remarcă la adresa părului lui Iris, spunând că este nevopsit, lucru care a pus paie pe foc. Ioana a simțit nevoia să intervină în discuție pentru a-i lua apărarea acesteia din urmă, după ce Iris ar fi fost jignită.

„Am simțit să intervin în momentul în care a jignit-o cumva pe Iris, atrăgându-i atenția asupra felului în care îi arăta părul”, a spus Ioana astăzi.

Ioana de la „Bravo, ai stil” [Sursa foto: Captură KANAL D2] Totuși, Alexandra a încercat să se apere, spunând că nu a vrut să o jignească pe Iris, ci doar a făcut o glumă la adresa ei, după ce au purtat o discuție despre fetele care au câștigat anterior competiția „Bravo, ai stil”.

„Alexandra: Cu Iris a fost o glumă, am avut discuția în spate, a fost o glumă. La un moment dat vorbeam eu de chestia asta, că o femeie trebuie să aibă toate atribuțiile ca să fie cea mai stilată, Iris a venit și s-a băgat în discuția pe care o aveam eu cu camera. Dădeam exemplu fetele care au câștigat și am spus că eu am câte ceva din fiecare, așa simt.

Iris: Eu am făcut o glumă, am spus: 'Lipsește o roșcată acolo, dar vine ea'.

Alexandra: Da, și eu i-am spus că înainte să fie roșcată să se nuanțeze la păr, că n-ar fi vopsită proaspăt. Asta a fost”, au povestit Iris și Alexandra în platoul „Bravo, ai stil”, despre gluma pe care Alexandra a făcut-o la adresa colegei sale.