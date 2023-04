Schimb de replici în platoul "Bravo, ai stil". Constanția a ajuns în vizorul colegelor. Ce reproșuri i s-au adus: "Nu putem să ne batem joc"

In articol:

O nouă ediție a emisiunii „Bravo, ai stil” a adus noi situații în platoul, dar și în culisele show-ului de modă.

De această dată cea care a fost luată în vizor de cele alături de care se luptă pentru titlul de cea mai stilată femeie din România a fost Constanția.

Tensiunea a atins cote maxime la ”Bravo, ai stil”

Tânăra de peste Prut nu a scăpat de criticile colegelor sale și nu puține au fost cele care au pus-o la zid pentru parcursul ei de până acum în emisiune.

Însă, totul a început după ce Iris, una dintre cele mai vocale concurente ale emisiunii de la Kanal D2, a luat cuvântul și a mărturisit că, deși la un moment dat voia să fie eliminată, acum simte că nu prea are concurență.

Ea mărturisește că, fără a se exclude, sezonul acesta concurentele care-și etalează stilul și gustul în materie de modă nu prea au abilități ori dorință în a evolua în acest sens.

"Nu putem să ne batem joc. Nu am afirmat că unele dintre noi își bat joc, am zis că nu putem să ne batem joc. Nu cred că vreuna dintre concurente nu își dorește să fie aici sau că și-ar bate joc, însă cred, am mai spus-o și o repet, că multe dintre noi nu avem abilități stilistice de nivelul acestei competiții. Uite, vă zic altfel, nu reprezentați pentru mine o amenințare în momentul de față, dar repet, surprize pot răsări de peste tot", a declarat Iris în culise.

Ulterior, tot Iris a dezvoltat ceea ce a spus în spatele cortinei și a vizat-o astfel pe Constanția. Tânăra de 21 de ani, din Republica Moldova, a fost caracterizată de Iris drept una dintre concurentele de care ea nu se teme.

Ba mai mult decât atât, roșcata spune că rivala sa la marele premiu a avut o prezență cât de cât ok în fața juriului și a telespectatorilor doar în primele apariții, căci ulterior praful s-a cam așternut pe ținutele ei.

Și cum asta nu ar fi de ajuns, Iris subliniază și dățile în care se pare că tânăra de peste Prut i-ar fi cerut ajutorul în a-și face ținutele pentru apariția în platoul emisiunii prezentată de Ilinca Vandici.

"De la tot, de la energia noastră, ce s-a afișat, ce s-a defilat, nu m-am exclus pe mine din acest context, mi se pare că nu am început prea în forță. Că nu am fost la nivelul așteptărilor, că nu am prestat, pe românește, cum ar fi trebuit să prestăm. Am fost întrebată pe cine văd ca o reală amenințare sau cine are un anumit potențial și am zis că ar fi mai ușor să zic cine are, decât cine nu are. Am spus așa: Jasmine, Alina, Sorina. Beatrice era fix la mijloc. Și Constanția are momente, dar eu le consider accidente. Mi-a plăcut Constanția în prima săptămână, dar după felul în care se prezenta era încropit, neterminat. Mi-a cerut de multe ori sfaturi și chiar i-am zis, i-am răspuns sincer. De multe ori părea că e de acord cu mine, cel puțin vizual înțelege foarte multe, dar d-aia le-am numit accidentale, au fost mai puține dățile când mi s-a părut că are un styling foarte bine construit", a explicat Iris în platoul "Bravo, ai stil".

În apărarea sa, Constanția a reacționat imediat și s-a dezis cu vehemență de spusele lui Iris. Bruneta nu-și consideră aparițiile bune de pe podium accidentale, ci spune că lucrează din greu în a primi cele trei steluțe de la jurați.

Cât despre ajutorul despre care a vorbit Iris, Constanția spune că da, este adevărat, a cerut uneori sfaturi ori păreri, dar, niciodată, nici una dintre fete nu s-a implicat mai mult de atât în a-și face ea ținutele.

"Să nu exagerăm, se mai întâmplă să o întreb: 'Măi Iris, tu ce crezi, merg cerceii ăștia bine sau nu, cum se vede?'. Cam asta era tot, și cu florile, i-am cerut ajutorul să mi le prindă pentru că, evident, trebuia să cer ajutorul cuiva. Era normal", a fost replica concurentei, după declarațiile făcute de Iris.

Constanția

La auzul unui astfel de răspuns, deși Constanția poate credea că doar Iris a pus ochii pe ea în sens negativ, alte două colege de-ale ei s-au activat.

Alina și Jasmine au scos și ele în evidență ceea ce a declarat Iris inițial, spunând concret când și cu ce a ajutat-o fiecare pe Constanția în decursul emisiunii.

De altfel, Jasmine a pus și problema investițiilor pe care Constanția la face în imaginea sa.

Alina:- Au fost multe situații în care completam ținutele tale cu piese ale noastre (n. red către Constanția). Adică la promo i s-au dat încălțările, i s-au dat ochelarii. Face parte din competiție, indiferent că e promo sau în culise.

Jasmine:- Asta am vrut și eu să spun legat de investiție. Noi suntem într-o competiție unde primim o sumă de bani care ne ajută și mi se pare că nu utilizezi întotdeauna acea sumă (n.red către Constanția) Toate fetele am fost lângă tine și te-am ajutat, inclusiv gala trecută. Nu denotă concentrarea și implicarea ta 100%.

Jasmine