Schimb emoționant de mesaje între Irinel Columbeanu și fiica lui! Ce i-a transmis acesta Irinucăi: „Ai grijă de tine”

In articol:

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au trăit o frumoasă și intensă poveste de dragoste care s-a oficializat și în fața altarului. Din rodul iubirii lor a rezultat Irinuca, prima și singura fiică a fostului milionar de la Izvorani. Relația celor doi nu a fost de lungă durată, iar ultimul capitol al lor s-a scris în fața notarului, după ce amândoi au semnat actele de divorț.

Imediat după separare, Monica Gabor a plecat în Statele Unite ale Americii, acolo unde și-a regăsit fericirea în brațele unui influent om de afaceri, Mr. Pink, care îi este partener de viață de circa un deceniu.

Custodia Irinucăi a fost obținută în instanță de Irinel Columbeanu, care la acea vreme era unul dintre cei mai cunoscuți și de succes oameni de afaceri din România. Ghinionul s-a abătut, însă, asupra acestuia și a pierdut într-o clipă toată averea pe care o avea. A luat decizia de a o lăsa pe fiica lui să locuiască cu mama sa, în America, departe de el, doar pentru ca aceasta ar fi avut mai multe oportunități pe plan școlar. Din cauza pandemiei de coronavirus, cei doi se văd extrem de rar și nici nu se pune problema să petreacă sărbătorile de iarnă împreună. Iată ce și-au scris cei doi pe rețelele de socializare!

Citeste si: Acestea sunt cele mai periculoase pastile de pe piata! Nu le mai lua, chiar daca ti le prescrie doctorul- bzi.ro

Citeste si: Reacția Monicăi Gabor după ce Irinel Columbeanu și-a lansat prima carte. Gestul făcut pe rețelele de socializare

Moment emoționant între Irinel Columbeanu și Irinuca! Ce mesaje și-au transmis cei doi pe Instagram!

În urmă cu doar câteva zile, fostul milionar de la Izvorani și-a lansat prima carte, în care vorbește despre evenimentele neștiute din viața lui privată. Irinuca nici nu putea să nu-și susțină tatăl, de care cel mai probabil îi este tare dor și pe care poate să-l vadă doar prin intermediul tehnologiei. Irinel Columbeanu a postat în urmă cu câteva ore un videoclip legat de noua sa realizare, iar fiica lui imediat l-a felicitat în secțiunea de comentarii: „Bravo tati”.

Citeste si: Irinel Columbeanu, reacție surprinzătoare după ce Monica Gabor și fiica lui s-au fotografiat într-un jet privat

Nu a trecut mult și a apărut și reacția acestuia, care i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale pe care nu o să o vadă de Crăciun sau de Revelion: „ Mulțumesc frumos, Irina! Sărbători fericite, ai grijă de tine și don’t miss a rooftop live view of the world famous LA New Year’s Eve fireworks" (n.r. Nu rata să vezi live, de la înălțime, celebrul foc de artificii din Los angeles, de Anul Nou) .

Distribuie pe: