Scoala complet altfel: Ce pot invata micutii tai la aceste cursuri pentru copii?

12:22, mai 21, 2021

Unul dintre neajunsurile scolii romanesti actuale consta in faptul ca ea nu pregateste copiii in primul rand pentru viata, ci mai degraba pentru a obtine bune performante doar atat timp cat se afla la scoala, de exemplu cand trebuie sa sustina diferite teste si examene.

O recunoastere a acestui fapt este reprezentata inclusiv de existenta asa-numitei „scoli” altfel, in cadrul careia, o data pe an, copiii iau parte la diferite activitati care nu vizeaza doar latura teoretica, ci ii confrunta cu situatii pe care le vor intalni frecvent in viata reala, ca adulti.

Insa o saptamana pe an nu este, nici pe departe, suficienta. Tocmai de aceea, Successacademy.ro organizeaza cursuri pentru copii de diferite varste, in cadrul carora acestia dobandesc nu numai cunostinte de engleza la toate nivelurile, ci si abilitatile care le vor fi de folos in orice mediu in care vor dori sa se afirme, ca adulti.

Iata unele dintre cele mai importante abilitati care sunt dezvoltate in cadrul acestor cursuri pentru copii, care se desfasoara pe mai multe grupe de varsta!

Dezvoltarea increderii in sine

Atunci cand copiii din Romania participa la diferite intalniri si programe internationale, se remarca faptul ca multi dintre ei nu au curajul sa isi exprime ideile. Asta se intampla deoarece scoala i-a obisnuit ca mai degraba sa fie pedepsiti cu o nota proasta sau cu o observatie, atunci cand exprima o idee originala, decat sa fie apreciati pentru gandirea creativa.

Cu totul altfel stau lucrurile daca ei participa la cursuri pentru copii organizate de Success Academy. Trainerii cu pregatire si experienta de nivel international il ajuta pe fiecare dintre ei sa isi descopere punctele forte si sa invete cateva metode eficiente si trucuri utile care ii vor ajuta sa depaseasca frica de esec.

Arta conversatiei

Nu este suficient sa stii, ci este necesar sa fii capabili sa exprimi ceea ce stii.

Comunicarea eficienta reprezinta cheia succesului, in societatea actuala. O interactiune de buna calitate cu un angajator, cu un partener de afaceri sau cu un superior de la locul de munca poate avea efecte pozitive imediate si pe termen lung.

In cadrul acestor cursuri pentru copii, micutii vor invata sa faca distinctia intre comunicarea verbala, nonverbala si paraverbala si sa foloseasca fiecare dintre aceste niveluri cu maxima eficienta si putere de convingere.

De asemenea, vor invata cateva trucuri simple, dar extrem de folositoare, pe care le pot introduce in conversatiile de zi cu zi, pentru a creste calitatea acestora.

Educatie antreprenoriala

Putini oameni au reusit vreodata sa acumuleze mari averi lucrand ca angajati, indiferent de domeniu. Calea spre o viata mai buna este reprezentata de capacitatea de a deveni un om de afaceri de succes, intr-o societate capitalista care ii permite oricui sa intre pe piata si sa se dovedeasca mai bun decat concurenta.

Astfel, educatia antreprenoriala nu poate lipsi, in cadrul unor cursuri pentru copii care se pregatesc sa devina adulti de succes. Ei vor invata ce inseamna cu adevarat sa devii un bun antreprenor, care sunt calitatile necesare si deprinderile ce trebuie dezvoltate in timp.

Inscrie-te pe successacademy.ro si alege sa iti pregatesti copilul pentru viata reala si sa il transformi intr-un adult constient de sine si capabil de reusita! Succes Academy se va dovedi o reteta a succesului!