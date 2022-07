Scrisoare cutremurătoare în memoria Mădălinei Manole, după 12 ani de la moartea ei! Cine este bărbatul care nu a uitat-o nici acum? „Asta ți-am promis și mă țin de cuvânt”

In articol:

Moartea Mădălinei Manole a picat ca un trăsnet pentru absolut toată lumea, căci nimeni nu se aștepta ca artista să ia o astfel de decizie radicală. Chiar în ziua în care împlinea 43 de ani, mai exact pe 14 iulie 2010, a decis să-și pună capăt zilelor.

După ce s-a întors de la studio, acolo unde a făcut o repetiție muzicală, a ajuns la locuința ei din Otopeni, acolo unde a fost găsită decedată. Se pare că aceasta s-a sinucis, după ce a ingerat un pesticid extrem de toxic, cunoscut sub numele de Furadan.

A urmat un scandal monstru în presă, iar arătat cu degetul pentru tragedia care tocmai avusese loc a fost soțul Mădălinei Manole. Familia artistei nu și-a revenit nici acum, nici Daniel Gheorghe, un fan înfocat al artistei și unul dintre prietenii ei buni. În fiecare an, când se apropie ziua de naștere a acesteia, bărbatul îi transmite o scrisoare și știe că niciodată nu va primi răspuns la ea.

Cum sună scrisoarea plină de durere scrisă de amicul Mădălinei Manole

Cu durere în suflet și mintea împânzită cu amintirile cu Mădălina Manole, Daniel Gheorghe nu-și revine nici acum după ce artista a decis să-și pună capăt zilelor.

În fiecare an când se mai împlinește un an de la moartea ei, bărbatul îi scrie câte o scrisoare bunei sale prietene, în care îi recunoaște că viața fără ea este din ce în ce mai dureroasă. Mai mult, se pare că fanul artistei are de gând să se oprească aici cu scrisorile, după 12 ani de când Mădălina Manole a fost înmormântată.

De asemenea, Daniel Gheorghe promite că va continua să meargă, la fel ca în fiecare an, cu un tablou al artistei, sâmbătă, 09 iulie 2022 la Cimitirul Bolovani din Ploiești.

„A douăsprezecea scrisoare…

... și ultima...

Scrisoare către MADĂLINA MANOLE…

Ochi nemuritori, ce mai faci acolo?

Cum ești? Ți-ai găsit pacea? Cum e sus în cer?

E soare, e cald? E lumină?

E adevărat că toți îngerii au aripi și cântă cât e ziua de lungă?

E bine? Ești bine? Nu ai mai dat niciun semn de când... De mult...

Parcă a trecut prea mult timp, deși n-au trecut decât 12 ani...

Cât 12 apostoli, care sper că ți-au fost alături în tot acest timp...

Aici pare să fi venit vara... E cald, dar nu îndeajuns încât să poată încălzi și inimile... E soare, care pare a fi trimis de undeva, cu un scop...

Mai e și ploaie din când în când, despre care am aceeași părere... Am impresia că ești supărată... Nu te mai văd, ca să-mi dau seama exact, nu te mai aud ca să pot fi sigur de ceea ce spun, doar că așa mi se pare...

A trecut puțin, și totuși mi se pare că a trecut atât de mult...

Încă încerc să mă obișnuiesc cu gândul că...

Nu am curaj să o spun cu voce tare... Încă sper să visez, deși fiecare zi ce trece îmi demonstrează că eu trăiesc realitatea... Oricum, azi aș fi vrut să fie altfel!

Să mi se răspundă la scrisoarea aceasta, care n-ar fi sunat așa...

Să-mi răspunzi la telefon, ca de fiecare dată când ne sunam să ne întâlnim...

De ziua Franței, ar fi trebuit să-ți spun „La mulți ani!”...

Nu mai pot! Știu că apelul va rămâne mereu fără răspuns, la fel ca mesajul...

Și totuși l-am scris, în speranța că poate va ajunge până acolo sus, printre stele! Mi-e așa de dor de tine... Încât simt că ceva se rupe în mine...

Nu te voi uita, asta ți-am promis, și am de gând să mă țin de cuvânt!

Ți-am urmat sfatul și am continuat să calc pe urmele artei, am intrat în lumina reflectoarelor urmându-mi visul, am absolvit acum Facultatea de Arte.

Știu că ai fi mândră de acestă împlinire.

Îți continui misiunea de a oferi oamenilor emoții!

Așa cum am promis și că va veni o vreme în care ne vom întâlni...

Până atunci, însă ai grijă de sufletul tău, te rog!

Și..... Petrecere frumoasă, alături de îngeri.

Eu azi am să aprind o lumânare...

Nu-mi rămâne altceva de făcut...

De aici de pe pământ, gândul mă va umple de bucurie, de tristeţe, şi cu tăinuită grijă îmi voi ascunde „marea de lacrimi”…

Cu recunoștință,

Daniel GHEOR GHE

02 iulie 2022”, este scrisoarea integrală.