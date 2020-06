In articol:

După scandalul provocat de asistenta Emily Burghelea, care a dezvăluit în direct că Vulpița este victima agresiunilor lui Viorel, întreaga atenție s-a îndreptat către Mirela Vaida. Prezentatoarea a fost acuzată din toate părțile că știa despre bătăile încasate de Vulpița și prin lipsă de reacție a devenit complice.

O româncă ce locuiește în Franța i-a adresat Mirelei Vaida o scrisoare deschisă prin care p îndeamnă să-și dea și ea demisia dacă mai are un strop de onoare.

Draga Mirela Vaida încă sunt furioasa după ce am văzut finalul emisiunii pe care te lauzi cu atâta mândrie ca ai modera-o. Știi ce cred eu, Mirela? Eu si încă mulți alții ca mine? Ești doar o paiața pusă in scaun pentru ca “dai bine pe sticla”, așa cum va place vouă sa spuneti in jargonul de jurnaliști. Da, suna dur, dar dacă ai avea curajul sa fe uiți in oglinda, ți-ai da si tu seama ca te minți singura spunându-ți ca ești mai mult decât o paiața, cam cum era Sperie-Ciori din “Vrăjitorul din Oz”(cred ca știi povestea, nu? Ca le-oi citi si tu copilașilor înainte de culcare).

Si ca mi-am amintit de faptul ca ești mama, ești MAMA , draga Mirela, ești mama de fata in plus, cum poți suporta sa vezi ca o tânăra, fie ea si needucata, de la coada vacii așa cum zicem noi in popor, vine bătută la voi in platou? Știu scuzele tale eterne, ca dincolo de contactul din platou nu ai nicio alta legătura cu cei doi protagoniști pe care ii aduci de vreo 5 luni in fata noastră! (...)



Ești complicea patronilor tai, care au găsit o vaca buna de muls si de mai bine de 5 luni, gratie contractelor generoase, scot bani frumoși prin reclamele difuzate. Ca doar audiență e mare, la ora 18.00, când tot poporul se strânge in fata televizorului sa vadă “serialul”. Rețeta este pana la urma simpla, ca circ si pâine se da plebei încă din vremea Imperiului Roman, apoi doar mijloacele de difuzare au mai evoluat, iar televiziunea este unul dintre cele mai periculoase ale momentului. Ești complicea lui Viorel deopotrivă, care de săptămâni întregi își abuzează soția, adesea și in fața camerelor de filmat. Ca sa ne înțelegem, agresiunea nu este doar cea fizica, este si verbala, așa cum adesea, noi, spectatorii, am sesizat-o din fata ecranului. Sa îți reîmprospătez puțin memoria cu textul legii? (...)

Iar tu, ce ai făcut? Ce ai făcut ori de câte ori animalul ăla de bărbat si-a agresat partenera? Ai dat-o cotită, cu multă ipocrizie, ca susții familia. Ce familie sa susții, când o amărâtă fără studii, fără părinți aproape, fără educație, fără experiența vieții, este împinsă sa accepte niște compromisuri sub mirajul banilor?

Scrisoare deschisă Mirela Vaida, după scandalul Emily-Vulpița-Viorel! ”Merită un job să îți păteze calitatea de om?”



Draga Mirela, pana la un punct pot înțelege ca este omenesc sa îți aperi scaunul de prezentatoare si sa accepți directivele celor de sus. Ce nu mai inteleg este ca ajungând sa accepți astfel de mârlanii, chiar cu prețul suferinței unei femei, in speța de față, Vulpița, distrugi sufletul acelei necăjite. Doar ești o tipa talentata, ai putea sa câștigi suficient si fără veniturile de la Antena, ai voce, ai carisma, ești versatilă! Dar cine sunt eu, Mirela , draga, sa îți dau lecții de viața? Sunt si eu femeie, sunt, ca si Emily, o fosta victima agresiunilor unui bărbat, sunt un telespectator ce îți aprecia pana nu demult prezenta la televizor, sunt un om pe care tangential l-ai întâlnit in trecutul tau(am fost colege cam un an lângă facultate).

Așa ca, Mirela, merita un job sa îți păteze calitatea ta de om? Asta este lecția pe care o lași moștenire copiilor tai? Ca este normal ca femeile sa fie agresate? Sa fie poate tot ele învinovățite? Sau in cel mai bun caz, când o femeie reușește sa își spună suferința, sa fie tratată cu indiferenta sau chiar suspectata ca ar minți? Așa vrei tu, Mirela, sa fii ținuta minte? Ard paginile ziarelor, se bat televiziunile in știrile contra agresiunilor, ne facem ca ne pasa de nu știu ce blogger/vlogger incita la viol, jucam rolul de revoltați împotriva justiției care eliberează un nenorocit de criminal in serie după numai 25 de ani, si când colo, punem in scena ditamai piesa de teatru, cu Vulpița si Viorel in prim-plan, ascunzând violenta din sânul acestei familii! Este revoltător, draga Mirela, este revoltător ca banul a ajuns sa ne ia mințile in așa hal, încât sa uitam ca suntem oameni!

Draga, Mirela, o sa îmi închei scrisoarea asta virtuală cu un îndemn: învață puterea exemplului, ia lecții de la mai tânăra si naiva Emily si nu accepta compromisul profesional. Este uimitor cum, fătuca blonda ce a jucat rolul de asistenta a ta, a avut curajul si onestitatea de a da cărțile pe fata, chiar dacă poate acum si-a jucat soarta in televiziune.

Semnat: o femeie care spera încă sa poată schimba ceva in mentalitatea asta arhaica si nesănătoasă a poporului roman”, a scris internatuta Alina Nicoleta pe contul de socializare al Mirelei Vaida.