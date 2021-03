Scrisoarea emoționantă a unui tânăr cu autism, care-și dorea să se angajeze, a făcut înconjurul lumii: ”Dați-mi o șansă”

In articol:

Scrisoarea emoționantă devenită virală în mediul online! Un tânăr, în vârstă de 20 de ani, cu autism a publicat o scrisoare către potențialii viitori angajatori pe LinkedIn. Acesta îi implora pe viitori angajatori să-I acorde o șansă.

Se pare că norocul i-a surâs, iar tânărul a primit și o bursă pentru un job de vară. Totul a început când Ryan și tatăl său, Rob Lowry, din Leesburg, Virginia, s-au gândit că este timpul să învețe despre lumea afacerilor. Atunci, tatăl băiatului a fost de părere că un profil LinkedIn este un loc bun pentru ca fiul să-și poată găsi un job.

Ryan și-a făcut contul în luna februarie a acestui an, fără să se gândească ce succes va avea postarea lui. La început, tânărul nu a avut prea mare succes, însă atunci când tatăl lui l-a sfătuit să scrie de mână o scrisoare, postarea a devenit virală.

Ryan, tânărul cu autism, geniu la matematică

Tânărul a fost mereu bun la matematică și îi plăcea să lucreze cu computerele.

Astfel, Ryan era încântat de ideea de a lucra în industria animațiilor sau în IT.

„ Am avut mereu cont pe LinkedIn aşa că am creat un profil împreună cu fiul nostru de 13 ani şi m-am gândit că ar fi minunat să îl învăţ pe Ryan despre afaceri. În același timp, a devenit foarte interesat de animații și a vrut să scrie o scrisoare pentru a le atrage atenţia angajatorilor. A făcut o cercetare despre toate companiile de animații din întreaga lume, a vrut să le scrie o scrisoare, așa că a scris-o, de mână ”, a mărturisit tatăl acestuia.

Ryan a publicat scrisoarea pe profilul său de LinkedIn pe 27 februarie:

” Stimate viitor angajator-

Numele meu este Ryan Lowry. Am 19 ani, locuiesc în Leesburg, Virginia și am autism. De asemenea, am un simț unic al umorului, sunt înzestrat cu capacităţi matematice, sunt foarte bun cu tehnologia și învăț foarte repede.

Sunt interesat de o slujbă în animație sau IT. Îmi dau seama că cineva ca tine va trebui să riște cu mine, daţi-mi măcar o şansă, nu învăț așa cum fac oamenii tipici. Aș avea nevoie de un mentor care să mă învețe, dar învăț repede, odată ce-mi explicați, înțeleg. Vă promit că, dacă mă angajați și mă învățați, veți fi bucuroși că ați făcut-o. Voi fi mai bun în fiecare zi, voi face ceea ce îmi spuneţi să fac și voi lucra foarte mult.

Vă rog să-mi spuneți dacă doriți să vorbiți despre asta cu mine. Mulțumesc.

Cu sinceritate, Ryan Lowry"

Scrisoarea emoționantă a unui tânăr cu autism[Sursa foto: LinkedIn]

Povestea tânărului a devenit virală peste noapte

Postarea lui Ryan a fost vizualizată de sute de mii de oameni. "Am postat într-o sâmbătă. Până marți avea aproximativ 200.000 de vizualizări. Ne-am spus:" Oh, Doamne, ce s-a întâmplat?", a spus Rob.

Contul tânărului a fost asaltat cu mii de comentarii și milioane de vizualizări. La un moment dat, aplicația i-a închis contul, considerând că este de fapt o eroare în sistem.

„ A fost complet neașteptat, ceea ce cred că îl face atât de mișto e că a bubuit internetul. A fost atât de multă activitate pe contul său de LinkedIn, încât compania a crezut că se întâmplă ceva neobișnuit. I-au închis contul, dar l-au repornit imediat, era atât de multă activitate pe un profil nou încât trebuiau să fie atenţi la erorile din sistem”, a mai povestit tatăl.

Contul de LinkedIn al lui Ryan a strâns aproape 7 milioane de vizualizări. „Cred că frumusețea întregii scrisori este că a fost simplă, a fost vulnerabilă și a atins atât de mulți oameni încât au simţit să-şi spună propriile poveşti. Stau în pat noaptea și plâng pentru că există atâtea povești grozave și toată lumea vorbeşte și a devenit o platformă chiar şi pentru oameni ca Ryan", a mărturisit mama sa, Tracy.