Scrisoarea sfâșietoare a unei fetițe din Mariupol către fratele ei: ”Mama a fost ucisă. A murit repede. Apoi casa a ars.” La final, i-a făcut și un desen

Mariupol este orașul din regiunea Donețk pe care armata rusă l-a asediat și bombardat încă din primele zile ale invaziei pe teritoriul Ucrainei.

Acum orașul port de la Marea Azov s-a transformat într-o ruină. Una unde sute de mii de oameni au rămas blocați în ce a mai rămas din blocurile și casele din zonă.

Pe lângă cei care se luptă să supraviețuiască printre dărâmături, fără hrană sau electricitate, sunt și ucraineni care nu au supraviețuit bombardamentelor rusești.

Este și cazul unei mame din Mariupol, care acum a lăsat doi copii orfani. Femeia a fost ucisă, pe data de 9 martie, în timpul luptelor armate din Mariupol, lăsând în urma sa o fetiță și un băiat. Copila a ajuns acum să regret că nu și-a putut salva mama din ghearele morții.

Părerile de rău ale fetei, durerea și dorul au ajuns până la fratele ei, printr-o scrisoare, în care a desenat și locul exact unde zace acum trupul neînsulfețit al celei care i-a adus pe lume.

Fata i-a scris lui Dima, așa cum îl cheamă pe fratele ei, că mama lor a avut parte de o moarte fulgerătoare, fiind acum îngropată în apropierea grădiniței.

Și ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns pentru cei doi copii, casa în care locuiau, pe fondul luptelor armate ce se duc în Mariupol, nu mai există nici ea. În urma atacurilor armatei condusă de Vladimir Putin, locuința s-a făcut scrum.

„Dima, mama a fost ucisă pe 9 martie 2022. A murit repede. Apoi casa a ars. Dima, îmi pare rău că nu am protejat-o. Am îngropat-o pe mama lângă grădiniță”. Pe hârtie se vede și schema unde este exact”, se arată într-o postare făcută pe Twitter.

