„Se aşteaptă să primească” Ce i-a mărturisit Loredana, tânăra și-a ucis cea mai bună prietenă, avocatului ei?! Ce urmează să se întâmple cu ea

Loredana Atănăsoaie a îngrozit o țară întreagă cu fapta ei necugetată! Tânăra, de doar 18 ani, și-a ucis cu sânge rece cea mai bună prietenă, alături de care mersese pe litoral pentru a lucra într-un hotel.

Neînțelegerile dintre cele două fete au determinat-o pe Loredana să o lase fără suflare pe Alina Ciobanu pentru ca mai apoi să îi pună trupul neînsuflețit într-o valiză și să îl lase, ulterior, abandonat sub o bancă dintr-un parc din Mangalia. La trei săptămâni după ce a comis îngrozitoarea crimă, Loredana Atănăsoaie a aflat că își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor, lucru pe care nici nu a încercat să îl conteste.

Loredana Atănăsoaie a cerut să rămână în închisoare

Ieri, tânăra de 18 ani s-a prezentat în fața magistraților, care au anunțat-o că va rămâne în arest pentru următoarele 30 de zile.

Sentința nu a uimit-o deloc pe Loredana, care i-a mărturisit câteva lucruri halucinante avocatului ei. Deși, inițial a declarat că și-a recunoscut crima pentru că văzuse în filme că, în acest mod, pedeapsa i-ar putea fi redusă, acum, tânăra i-a spus avocatului că se consideră un pericol pentru societate și crede că ar fi mai bine să rămână în închisoare. Mai mult, după fapta ei îngrozitoare, Loredana Atănăsoaie se așteaptă să primească cea mai dură pedeapsă și să își petreacă următorii 20 de ani în spatele gratiilor.

„ Loredana a cerut ea să rămână după gratii pentru că nu consideră că trebuie să fie pusă în libertate raportat la cele întâmplate şi prezintă un pericol pentru ordinea publică. Ea se aşteaptă inclusiv la cea mai severă măsură care poate fi luată de către instanţa de judecată. În condiţiile în care în cadrarea juridică este de la 10, 20 de ani se aşteaptă să primească cea mai severă măsură adică o pedeapsă de 20 de ani”, a spus Cristian Ion, avocatul Loredanei Atănăsoaie, potrivit Observatornews.ro.

Loredana Atănăsoaie a cerut să rămână în închisoare

Sora Loredanei vrea ca tânăra să plătească pentru crima comisă

După ce a fost supusă unui val de critici din partea oamenilor care au condamnat-o pe Loredana Atănăsoaie pentru crima oribilă pe care a comis-o, sora tinerei a răbufnit, spunând că nu i-a luat niciodată apărarea și că nici ea nu este de acord cu fapta acesteia. Mai mult, sora Loredanei a spus că, deși îi înțelege suferința, tânăra trebuie să plătească pentru că și-a ucis prietena cu sânge rece.

„De când am decis în a răspunde acestor răutăcioși pe Internet, n-am menționat o dată numele surorii mele, cât nici nu i-am luat vreodată apărarea pentru faptele comise. Mama mea, ca și oricare altă ființă dătătoare de viață, are și va avea mereu dragoste pentru propriii copii, sperând schimbarea lor, tocmai de aceea a apelat la un nou avocat pentru reducerea sentinței. Eu sunt de părere că fapta Loredanei trebuie pedepsită și trebuie să se ia măsuri în legătura cu asta. Evident, ea fiindu-mi soră, am mai multă empatie și simț de părere de rău pentru ea, deoarece cu toții am rămas șocați de nelegiuirea pe a comis-o” , a mărturisit sora Loredanei.