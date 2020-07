In articol:

Berna și Philip, primele declarații despre nuntă! Puterea Dragostei sezonul 2 s-a încheiat! Bianca și Livian au fost desemnați marii câștigători, însă, cu adevărat învingători se pot declara Berna și Philip! Cei doi au plecat din casa amorului de mână, și nu doar ca doi îndrăgostiți sadea, ci...foarte important, ca doi logodnici pe bune!!!

Este cunoscut faptul că ”frumușeii casei”, așa cum au fost ei alintați, au făcut un pas important în relația lor încă din Turcia. Înainte de a reveni în România, după câteva zile de tensiuni, Philip i-a pregătit o surpriză de zile mari Bernei. În primă fază, a dus-o cu limuzina, loc în care au servit câte un pahar de șampanie, apoi atmosfera a devenit din ce în ce mai romantică. După ce s-au plimbat puțin pe străzile Istanbulului, bărbatul a pus marea întrebare....După reacția concurentei de atunci, filmată de producătorii show-ului, se poate spune că răspunsul a fost cu siguranță „Da!”.

Berna și Philip, primele declarații despre nuntă! Ei bine, dacă atunci au existat incertitudini, Philip a recidivat și în România! În exclusivitate, în studioul WOWbiz.ro, finalistul Puterea Dragostei s-a așezat în genunchi și a făcut o nouă cerere în căsătorie. ”Iubita mea, te iubesc foarte mult, îți mulțumesc că ești lângă mine,că mă iubești, că mă protejezi, și că ești cu totul sufletul alături de mine. Cu tine, vreau să am cei mai frumoși copii, cea mai frumoasă familie, să îmbătrânim amândoi frumos, de mână. Simt că lângă tine, vreau să rămân toată viața! Tu ești persoana pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Ești jumătatea mea. Te iuuubesc”, i-a spus Philip, apoi i-a așezat inelul de logodnă pe deget, moment în care Berna a început să plângă.

Berna și Philip, primele declarații despre nuntă! După cererea în căsătorie emoționantă, frumoasa blondă a spus ce sentimente trăiește după experiența trăită la Istanbul. ”Mie această emisiune mi-a schimbat viața, nu aș fi crezut niciodată că am să plec de la Puterea Dragostei măritată, nu m-am așteptat. Mulțumesc mult acestui show minunat”, a spus Berna, completată de Philip. ”La anu’, facem nunta cu doamna Andreea (n.r Andreea Mantea). La anu’, se strigă darul!!! Noi am vrut să o facem anul acesta, dar dacă a fost problema cu pandemia, am amânat. Doream ca evenimentul să fie în august sau septembrie, să nu fie nici cald, nici frig, să fie vremea OK. Vrem să facem totul ca la regi și regine, să fie totul cu trăsură, ca un basm, să fie frumos, un moment unic, așa mi-am imaginat întotdeauna. Pe ea să o văd într-o rochie de prințesă, eu să fiu într-un costum, un cavaler pe un cal alb”, a dezvăluit Philip.