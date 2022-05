Se complică divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu! Cine ar putea câștiga custodia copiilor: „Fata mai mare ar putea fi audiată”

In articol:

Oficial, nu mai este un secret pentru nimeni că Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au spus ”Adio”, iar divorțul dintre cei doi va avea loc. Deși au fost destul de discreți cu viața lor personală și până acum nu au vorbit despre acest subiect, recent, blondina a dat cărțile pe față și a povestit pe

îndelete că, într-adevăr, zvonurile sunt adevărate, iar ea și încă soțul său urmează să divorțeze

În mesajul pe care l-a postat pe pagina personală de Instagram, confirmând zvonurile despre separarea dintre ea și Alexandru Ciucu, artista a mai precizat că încă soțul său își dorește ca până la divorț, fetițele cuplului să rămână alături de el, motiv pentru care Alina Sorescu a intentat o ordonanță președințială.

Nu cu foarte mult timp în urmă, la rândul său, Adrian Cuculis a făcut o serie de declarații pe baza acestui subiect. Iată ce a spus avocatul!

Adrian Cuculis este de părere că fata cea mare a cuplului ar putea fi audiată

În urmă cu doi ani apăreau primele zvonuri despre o posibilă separare între Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și iată că, totul a fost confirmat cu câteva zile în urmă, fiind adevărat faptul că vor divorța curând. Cu toate acestea, cei doi soți nu ajung la un numitor comun atunci când vine vorba de copii, căci bărbatul își dorește ca fetițele sale să rămână cu el până la divorț, motiv pentru care blondina a intentat o ordonanță președințială.

Recent, Adrian Cuculis a comentat divorțul momentului, care ține prima pagină a ziarelor de câteva zile bune, explicând că fiica cea mare a cuplului, Elena Carolina, în vârstă de opt ani, ar putea fi întrebată cu care dintre părinți își dorește să rămână.

„E o practică relativ redusă. Domiciliul alternativ nu înseamnă să te muți din casă, ci să muți copiii din stânga în dreapta. Decât să muți copiii, să îi scoți din mediul lor natural, mai degrabă te muți tu ca părinte. Poate fi o situație acceptată. Legea nu interzice și se poate solicita un asemenea program instanței de judecată.

Asta a stârnit domnului Ciucu de a depune această ordonanță. Fata puțin mai mare ar putea fi audiată: tu vrei la mami sau vrei la tati? Bine, eu am văzut dosare cu copii audiați la 3 ani. Numai audiere nu e aia. Peste 10 ani deja e obligatoriu ca minorul să fie audiat” , a spus Adrian Cuculis în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Alina Sorescu, Alexandru Ciucu și fiicele lor

Alina Sorescu, primele declarații despre divorț

Cu scurt timp în urmă, Alina Sorescu a rupt tăcerea și a vorbit, în mediul online, despre divorțul dintre ea și încă soțul său. Deși inițial nu a dorit să comenteze pe baza acestui subiect, artista s-a simțit nevoită să facă niște precizări și să le ofere câteva explicații fanilor ei.

„Dragii mei, nu voiam sa comentez pentru ca, asa cum stiti cu totii, am fost inca de copil un om discret, cu un parcurs serios si m-am tinut departe de scandaluri.

Avand in vedere ca au aparut informatii eronate in presa, este nevoie sa fac o precizare. La inceputul anului am introdus actiunea de divort, iar in cadrul acestui proces sotul meu a intentat acum o ordonanta presedintiala, in care cere domiciliul fetitelor noastre la el pana la solutionarea in instanta a procesului. Voi face tot posibilul sa imi protejez fetitele, sa muncesc pentru a le creste si sa le educ armonios, ca si pana acum. Le multumesc parintilor mei care sunt alaturi de mine si tuturor celor care in aceste zile mi-au trimis mesaje de incurajare. Alina Sorescu”, este mesajul postat de Alina Sorescu pe Instagram.