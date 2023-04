In articol:

Se mănâncă oțet în Săptămâna Mare? Întrebarea stă pe buzele multor creștini în preajma Paștelui, însă preoții au răspunsul.

În Săptămâna Mare din Postul Paștelui, în deosebi în Vinerea Mare, tradiția ne spune ca este bine să se țină post negru.

În același timp credincioșii, care nu pot, totuși, posti negru, nu trebuie să mănânce urzici, iar în mâncare nu se pune oțet, deoarece lui Iisus i s-a dat să bea oțet după ce a fost biciuit.

Însă în viziunea preoților, toate acestea tradiții sunt pure superstiții din popor.

În creștinism, cel mai important post este cel al faptelor, al cuvântului și al gândului. Pe lângă ceea ce mâncăm, trebuie să fim atenți la ceea ce transmitem celorlalți și cât cuviincios ne comportăm.

Tradiții Săptămâna Mare din Postul Paștelui

Conform tradiției bisericii, în primele trei zile – luni, marţi şi miercuri – şi ultimele două zile – vineri şi sâmbătă din Săptămâna Patimilor, la fel Miercuri în Săptămâna Patimilor se ajunează până seara, după oficierea Liturghiei Darurilor înainte sfinţite, când se mănâncă pâine şi legume fierte fără untdelemn.

În săptămâna Patimilor, oamenii merg la biserică, pentru a participa la denii, slujbe care sunt ținute doar în a cincea și a șaptea săptămână din Postul Paștelui.

Oamenii încep curățenia pentru Paște în această săptămână.

În Lunea Mare, oamenii încep curățenia pentru Paște. Gospodinele spală totul, se aerisește bine fiecare cameră și se zugrăvește. Se spune că această curățenie se face pentru a alunga toate relele din casă și nu e bine să te prindă Paștele fără a face curat.

Conform tradiției creștine, Lunea Mare este prima zi în care se ține post aspru, nu numai de la mâncare, ci și prin rugăciune aprofundată.

În unele zone ale țării, există obiceiul ca miercuri seara, când soarele asfințește, copiii să meargă cu colindul, la sfârșit primind ouă pentru a le roși.

În Joia Mare se vopsesc ouăle.

Conform Tradiției creștine, la biserici nu se mai trag clopotele de Joia Mare, ci doar se bate toaca.

În Vinerea Mare se oficiază Denia Prohodului, cortegiul de credincioşi, în frunte cu preoţii, dă ocol bisericii de trei ori, după care, cu toții, trec pe sub Sfântul Aer (Epitaf), o pânză pe care se află imprimată icoana înmormântării.

Sâmbătă noaptea, Credincioşii iau Lumină de la lumânarea preotului, spun „Hristos a înviat!” şi răspund „Adevărat a înviat!”, formule cu care se salută apoi timp de 40 de zile, până la Înălţare.

Rugăciune Săptămâna Patimilor

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumne­zeul nostru, Care ai plâns pentru La­zăr și lacrimi de întristare și de mi­lostivire ai vărsat pentru dânsul, pri­mește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sân­gele Tău, curățește sângele meu și a­mes­tecă în trupul meu mireasma tru­pului Tău cel de viață făcător.

Fie­rea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să în­dulcească amărăciunea cu care potriv­nicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de po­trivnici. Preasfintele Tale mâini, piro­nite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pier­zării, precum a făgăduit preasfântă gu­ra Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu păl­muiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fă­ră­delegi. Duhul Tău, pe care l-ai în­cre­dințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin ha­rul Tău.

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moște­nirea lor. Nu am lacrimi mângâie­toa­re, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfier­bânte cu lacrimile dra­gostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hris­toase, Dumne­ze­ule, Vistie­rul bu­nă­tăților, dă­ruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndu­rerată, ca să pornesc cu tot sufletul în cău­tarea Ta; căci fără de Tine mă voi în­străina de tot binele. Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închi­­puirea icoanei Tale.

Te-am părăsit, Doam­ne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhov­nicească. Numără-mă între oile turmei Tale prea­alese. Hră­nește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este să­lașul Tău și se vede într-însa strălu­cirea descoperiri­lor Tale. Strălu­cirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în ne­cazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mân­tuitorului nos­tru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

Surse: doxologia.ro, traditii-superstitii.ro