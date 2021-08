Seba de la Puterea Dragostei a ”aterizat” într-o altă emisiune matrimonială. Este hotărât să-și găsească iubirea: ”Îmi puteți trimite scrisori, cadouri și gânduri bune”

In articol:

Nechifor Seba este unul dintre foștii concurenți ai sezonului trei Puterea Dragostei. Tânărul a format un cuplu cu Andreea, cea cu care a rămas și prieten bun în afara competiției, dat fiind filmările și postările făcute de cei doi în mediul online. Seba n-a reușit să-și găsească dragostea la Puterea Dragostei, așa că a mers într-o altă emisiune matrimonială pentru a-și întâlni jumătatea, cu care, de ce nu, să facă și pasul cel mare.

Citeste si: Cerere în căsătorie la Puterea Dragostei! Codruț a decis să îi pună întrebarea mult așteptată Alexandrei: "Vrei să fii soția mea?"

Chiar înainte să pășeașcă în emisiunea Mireasa, Seba posta pe contul lui de Instagram, mai multe mesaje prin care îi anunța pe internauți că urmează să lipsească o bună perioadă din mediul online. De exemplu, contul acestuia de Instagram va fi preluat de o persoană apropiată, care se va ocupa de postările lui sau de cei ce-l vor susține pe parcursul noii experiențe la care va lua parte.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Simina Loica, dezvăluiri neașteptate după zvonurile că s-a despărțit de Alex Zănoagă: „Stau la el în casă și nu mai sunt cu el”

Seba de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram] Ce mesaj le transmitea Seba internauților, înainte să intre în casa Mireasa

Seba și-a anunțat susținătorii că urmează să ia parte la un nou proiect, îndemnându-I să fie aproape de el în emisiune. ” Bună ziua, dragii mei! Vreau să vă anunț că începând de azi am nevoie de susținerea voastră. Îmi doresc să îmi fiți aproape cum mi-ați fost și până acum. Începând cu ora 1:30 ne vedem in Casa “Mireasa” pe Antena și in fiecare zi live non-stop pe Antena Play. Îmi puteți trimite scrisori, cadouri și gânduri bune. Vă îmbrățișezi pe toți și sa aveți o zi minunata! ❤️”, este mesajul postat pe Instagram-ul lui Seba.

Tânărul a primit numai mesaje de susținere, apropiații lui susținând că-I vor fi aproape din fața televizorului.