Sebastian Chitoșcă, a dat cărțile pe față după ce a aterizat în România! În ce relații rămâne cu Elena Marin: „O să rămânem amici”

Sebastian Chitoșcă

Sebastian Chitoșcă a fost eliminat de la Survivor România, iar acum a ajuns în țară. Deși a părăsit Republica Dominicană în urmă cu câteva zile, el a mers mai întâi să-și viziteze familia stabilită în Germania și abia acum a ajuns și pe meleagurile românești.

Faimosul spune că experiența Survivor nu l-a schimbat doar fizic, ci și emoțional. Se pare că a intrat în competiție cu 75 de kilograme, iar după circa șase luni petrecute în junglă, în condiții vitrege, trăind la limita subzistenței, a ajuns la 63 de kilograme.

Mai mult, acesta a dezvăluit că avut o perioadă grea în familia, iar în momentul în care a acceptat provocarea Survivor nu era foarte stabil din punct de vedere emoțional, însă competiția a schimbat acest lucru. El a mărturisit că s-a întors un om cu totul nou, mai matur și mai plin de viață. Iată ce spune Sebastian Chitoșcă despre competiție, strategii dar și despre ceilați concurenți.

Sebastian Chitoșcă nu a venit la Survivor România cu nicio strategie de acasă: „Am venit așa cum sunt eu”

Fostul concurent spune că nu și-a plănuit nimic atunci când a acceptat să participe la show, ci a lăsat ca totul să decurgă natural, iar oamenii de acasă să-l cunoască exact așa cum este.

„Nu pot sa zic ca sunt vulcanic pentru ca vulcanic e atunci cand arunci in stanga si in dreapta cu vorbe, cearta, scandal. Pur si simplu am niste plamani mai dezvoltati si cand trebuia sa-mi spun cauza, ca nu e drept ce se intampla, justificam in felul meu. Cand stiu ca dreptatea e de partea mea si vezi ca se minte, pur si simplu iti vine sa urlii de nervi, de ciuda, pentru ca tu stii advevarul. Un om care nu are dreptate lasa capul jos si vorbeste calm, incet, ca sa le arate oamenilor de acasa ca nu e asa.

In conditiile alea nu aveai cum sa fii altfel decat daca jucai un rol, daca erai plecat de acasa cu o strategie, daca te uitai la Survivor de anul trecu. Eu nu m-am uitat la Survivor de anul trecut, eu am venit in aceasta competitie ca om asa cum sunt eu, am ramas la fel si da, intr-adevar, pe final m-am mai linistit si pentru ca am acumulat mai multa experienta de competitie pentru ca am acumulat asa cum se procedeaza si in mod normal ar fi trebuit sa fiu la fel, dar am zis sa inghit pentru ca acasa se vedea altceva si am zis sa-mi vad de treaba mea”, a declarat Sebastian Chitoșcă.

Cât despre cele mai mari greutăți din competiție, sportivul a explicat că cel mai dificil a fost să împartă același spațiu cu unii concurenți cu care nu a avut o chimie. De asemenea, această situație în care a fost pus era amplificată în unele zile de foame sau dorul de casă.

„ Convietuirea cu anumiti oameni, asta este pentru mine cel mai greu. Trebuie sa suporti caractere diferite, oameni diferiti cu care nu rezonezi si care au alte scopuri vizavi de tine. Asta este ce a fost cel mai greu pentru mine. Bineinteles, foamea, dormitul pe podea, zilele in care te gandesti la familie si nu ai niciun feedback de acasa, sunt foarte grele, dar daca tu ai o convietuire cu oamenii foarte buna, timpul se va sparge si va trece mai usor. Cand nu ai convietuire foarte usoara in camp si mai ai si gandurile de foame si casa, atunci e mult mai greu sa-ti faci sederea intr-o competite ca Survivor”, a mai adăugat acesta.

Sebastian Chitoșcă, despre relația dintre el și Elena Marin după încheierea competiției

Nu este niciun secret faptul că Sebastian Chitoșcă și Elena Marin nu se aveau la suflet. Au fost, nu de puțin ori, protagoniștii unor scandaluri de proporții, însă la părăsirea competiției, sportivul a lăsat totul la Survivor România și i-a urat baftă coregrafei. Totuși, Sebastian spune că nu va rămâne prieten cu Elena, căci cuvântul „prieten” are o altă semnificație pentru el, una aparte, însă, spune că ei doi vor fi amici.

„Prieten nu o sa raman cu Elena, dar cu siguranta, unde ma voi intalni cu ea, in orice loc din lume, cu siguranta ne vom saluta si o sa ramanem amici. Sufletul meu ramane in continuare bun. Oamenii de acolo mi-au spus ca am cel mai mare suflet, iar asta este castigul meu in aceasta competitie. Nu am căștigat competitia, dar am castigat vorbele frumoase ale unor oameni care m-au cunoscut cu adevărat. Da, o sa raman amic cu Elena Marin, o sa ma salut cu ea pe unde ne vedem, dar prieten insemna ceva mai mult, sa rezonez si clar nu o sa se intample treaba asta”, a explicat Sebastian Chitoșcă.