Sebastian Chitoșcă face pași mici, dar repezi spre o împăcare cu Alexandra?! Mesajul subtil postat de acesta: ”Rămân fidel”

Sebastian Chitoșcă a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Alexandra, tânăra care l-a făcut fericit ani la rând. Cei doi erau căsătoriți și aveau planuri mari împreună, mai precis să facă și un copil. Totul s-a năruit brusc și nimeni nu știe motivul exact, doar ei doi.

Sebastian s-a întors în România după ce s-a despărțit definitiv de Alexandra, iar tânăra a rămas în Germania. Momentan, nu se știu mai multe detalii legate de separarea dintre ei, însă cel mai probabil au existat momente când și-au dus dorul, căci au fost ani buni împreună.

Cei doi sunt foarte apreciați în mediul online, acolo unde sunt foarte urmăriți de internauți. De altfel, și mesajele postate de ei pot fi interpretate, ținând cont că sunt doar despre iubire și dor. De data aceasta, Sebastian Chitoșcă a publicat piesa lui Jador- Fidel, alături de un mesaj subtil, care i-a pus pe mulți pe gânduri. ”Rămân fidel, înțelegi ideea?”.

Alexandra a publicat o fotografie, de curând, cu un mesaj de impact, în care scrie că: ”Este ok dacă inima ta are nevoie de mai mult timp ca să accepte ceea ce mintea ta știe deja. Doar să nu fie pentru totdeauna”, se arată în postarea Alexandrei. Internauții s-au gândit la faptul că frumoasa blondină poate mai are sentimente pentru fostul ei partener de viață, Sebastian Chitoșcă, chiar dacă despărțirea pare definitivă. Momentan, cei doi nu au dat semne de împăcare și nu au făcut noi declarații despre relația dintre ei doi sau despre căsnicia care este pe butuci.