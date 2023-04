Sebastian Chitoșcă, fostul jucător de la FCSB, a făcut un anunț neașteptat în miez de noapte: „O săptămână doar apă! Vreau să mă reconectez cu Dumnezeu!”

In articol:

Sebastian Chitoșcă, fostul fotbalist al FCSB-ului, a făcut un anunț neașteptat duminică, de Florii, cu doar câteva minute înainte de miezul nopții.

Sebastian Chitoșcă ține primul post negru din viața sa: „O săptămână doar apă! Vreau să mă reconectez cu Dumnezeu!”

Sebastian Chitoșcă (30 de ani), fostul jucător al FCSB-ului în perioada ianuarie 2016- august 2017, a făcut un anunț neașteptat în noaptea Duminicii Floriilor. Mai exact, Chitoșcă și-a anunțat fanii din mediul online că în următoarele șase zile urmează să țină primul post negru din viața sa. Acesta va încerca să nu mănânce nimic, ci doar să bea apă, iar asta pentru a se reconecta cu Dumnezeu. Totodată, fostul fotbalist a declarat că pe lângă reconectare, cu toții avem nevoie și de o detoxifiere, cel puțin o dată pe an.

„Vreau să vă transmit că începând de la ora 00:00, am decis să țin primul meu post negru din viața mea. Vreau să mă curăț puțin de păcate, să mă liniștesc, să mă reconectez cu Dumnezeu. Pe lângă această reconectare, avem nevoie și de o detoxifiere, cel puțin o dată pe an. O săptămână doar apă!”, a spus Sebastian Chitoșcă pe InstaStory, citează digisport.ro.

Sebastian Chitoșcă, fostul fotbalist la FCSB [Sursa foto: instagram.com/ chitoscaofficial]

Sebastian Chitoșcă s-a retras din fotbal la doar 26 de ani

Sebastian Chitoșcă s-a retras din fotbal în anul 2019, la vârsta de 26 de ani. Decizia sa a fost criticată atât la vremea respectivă, cât și în prezent.

Astfel, pentru „a le închide gura” contestatarilor săi, fostul fotbalist a postat la sfârșitul lunii martie un mesaj pe Instagram, în cadrul căruia a evidențiat ideea că el nu a avut nevoie de regula Under 21 pentru a prinde minute la o echipă din prima ligă a României.

„Acestea sunt doar dovezi că nu mi-am bătut joc de viața mea… Și cei care mă judecați că am dispărut prematur din sport, mai degrabă apreciați și ce am realizat pe propriile mele forțe, nu am avut nevoie niciodată de telefonul fără fir care să sune.

Cam așa «vezi că ăla e al meu, bagă-l titular sau transferați-l». Aaa, și era să uit. Nici de regula minune U21 n-am avut nevoie să pot demonstra că-mi merit locul undeva… Acestea fiind spuse, vă pup și vă stimez pe toți cei care munciți pentru a vă îndeplini visurile.”, a scris Sebastian Chitoșcă în mediul online.

Sebastian Chitoșcă a evoluat de-a lungul carierei sale de fotbalist la formațiile Ceahlăul, CSM Roman, FC Voluntari, FC Brașov, FC Botoșani, FCSB și U Cluj.

Surse: digisport.ro, instagram.com