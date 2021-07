Sebastian Chitoșcă se gândește non-stop la Zanni de la Survivor România: ”M-am simțit groaznic aseară”

Sebastian Chitoșcă si Zanni [Sursa foto: Instagram] 12:56, iul 3, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Sebastian Chitoșcă, noi mărturisiri despre prietenul lui cel mai bun de la Survivor România, Zannidache! Fostul faimos îi duce dorul amicului lui, Zanni, și regretă foarte mult faptul că nu este lângă el, măcar să-l susțină pe traseele din Dominicană, așa cum făcea odată.

Fostul sportiv îl urmărește în fiecare ediție pe ”fratele lui” și spune că îi este greu să-l susțină din fața televizorului și nu de acolo, de pe traseul de la Survivor.

Citeste si: Elena Marin este campioana zilei la Survivor România. Zanni, umilit de coregrafă în finala de astăzi, pierde la un scor rușinos. „Mi-a dat la temelie!”

Ba mai mult decât atât, Sebastian a ținut să le reamintească susținătorilor lui că este alături de Zanni și că-și dorește ca el să câștuge premiul cel mare, dar și titlul de Survivor România 2021.

”Vreau să vă mărturisesc ceva. M-am simțit groaznic aseară la televizor, când mă uitam la emisiune, mi-a fost greu să-l susțin pe Zanni de acasă, l-am susținut toată competiția de acolo, de pe teren, cum se zice. Sper să fiți alături de el, să câștige marea finală, că doar așa ne trec rănile pe care le avem, pe care le am eu”, a spus Sebastian Chitoșcă, pe contul lui de Instagram.

Citeste si: Ioniță de la Clejani, primele declarații despre divorțul de Viorica: „Suntem triști”- bzi.ro

”Băi, Zannidache, măi. Mă omori cu zile, măi. Te rog eu, fă-i 3-2...hai, frățiorul meu, te rog eu..”, spunea fostul faimos în timp ce Zanni era învins de către Elena Marin.

Sebastian Chitosca[Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Instagram]

Zanni, umilit de Elena Marin la Survivor România

Zannidache este dărâmat după finala cu Elena Marin și recunoaște că a fost ziua acesteia. Elena l-a învins cu scor 5-1 pe un traseu care i-a picat mânușă.

Citeste si: Cumpăna uriașă prin care a trecut fratele lui Sebastian Chitoșcă! Fostul Faimos a povestit totul: „Un supraviețuitor...”

„ Am venit râzând aici și am câștigat prima probă și acum sunt în extrema cealaltă. Am obosit, am încercat să dau tot ce am putut de fiecare dată când am intrat pe traseu, dar finalul mi-a dat cu virgulă. Ne-a bătut Elena pe toți, nu sunt familiarizat cu această tehnică, nu s-a lipit de mine. Ne-a terfelit Elena. Este a nu știu câta oară când Elena mi-o dă la temelie pe psihic, dar de data asta pe sportiv. Îmi tremură picioarele, mă doare spatele, n-am fost nici pe aproape să câștig acest joc. Nu fac înmormântare din această înfrângere”, a spus Zanni.

Zanni[Sursa foto: Captură KANAL D]