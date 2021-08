Sebastian Chitoșcă și soția lui, la un pas de despărțire? Ce au observat internauții

In articol:

Sebastian Chitoșcă și soția lui, Alexandra, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. După ce s-a întors de la Survivor România, Faimosul chiar a mai cerut-o, încă o dată, în căsătorie pe iubita lui, chiar în platoul WOWbiz.

Tot în emisiunea Ștafeta Mixtă, cei doi îndrăgostiți au vorbit și despre momente mai dificile din viața lor.

Tânara a pierdut o sarcină, iar pentru că a vrut să îi demonstreze cât de mult o iubește, a decis că este momentul să se căsătorească. Au vorbit imediat despre cununia civilă, iar propunerea a venit după cununie.

Citeste si: Cum au apărut Culiță Sterp și Sebastian Chitoșcă la o nuntă împreună?! Cei doi faimoși de la Survivor România, discuție în mijlocul petrecerii

Alexandra: Inițial mi-a zis că vrea să ne căsătorim cu acte, eu am rămas încărcinată, ulterior am pierdut sarcina, iar el m-a văzut foarte supărată și a vrut să mă vadă zâmbind pur și simplu. Ne-am trezit într-o dimineață și am zis că ne căsătorim. A comandat inel, dar inelul a venit după cununie. La câteva zile de la cununie, s-a întâmplat incidentul cu fratele lui. M-a cerut după cununie.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Alexandra și Sebastian Chitoșcă, la un pas de despărțire?

Însă, cu toate acestea, pe contul de socializare al fostului concurent de la Survivor România a fost postată o fotografie cu aceștia. Însă, un internaut a decis să lase un comentariu în legătura cu relația celor doi.

Acesta chiar părea uimit de faptul că sunt încă împreună.

Citeste si: Sebastian Chitoșcă a stârnit hohote de râs pe internet, după ce și-a făcut o schimbare radicală. Replica faimosului de la Survivor este fenomenală: ”Are cine să mă iubească”

"Parcă erați despărțiti?!", a scris persoana respectivă, la ultima fotografia postată de Sebastian Chitoșcă.

Alexandra și Sebastian Chitoșcă, la un pas de despărțire?[Sursa foto: Instagram]

Răspunsul a venit imediat și din partea acestuia, care a decis să îi răspundă scurt și la obiect.

"Niciodată n-am fost", a spus Sebastian, lăsând de înțeles că nu au existat niciodată probleme în relația lor.