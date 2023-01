Sebastian Dobrincu a dezvăluit cum a ajuns milionar de la o vârstă fragedă! E un adevărat exemplu pentru generația tinerilor: ,,La 13 ani făceam trei, patru mii de euro lunar"

In articol:

Sebastian Dobrincu are doar 23 de ani și este unul dintre cei mai de succes antreprenori români. A dat lovitura și în mediul online, unde are peste 200.000 de urmăritori, și postează activități la care participă.

Cum a ajuns Sebastian Dobrincu milionar?

Sebastian Dobrincu are o relație cu frumoasa Ioana Ignat, o artistă extrem de îndrăgită de publicul român.

Mulți se întreabă care e secretul lui Sebastian Dobrincu, care a ajuns să câștige milioane de la o vârstă fragedă. Invitat la Duet, emisiune moderată de Alexandra Ungureanu, afaceristul a dezvăluit ce a făcut pentru a ajunge milionarul de astăzi. Români, luați notițe.

"Am furat startul la multe chestii în viață. La faptul că stăteam să programez, când alții băteau mingea în spatele blocului, se înjurau și aruncau cu pietre prin parcuri. Mereu am fost cel mai tânăr în medii profesionale. Eu la 13 ani eram la birou, job full-time și făceam 3-4 mii de euro pe lună ca angajat, îmi puneam ochelari să par mai mare, să nu se prindă...poveste lungă, ei nu știau câți ani aveam, dar îmi făcea treaba și m-am obișnuit. Fiind printre oameni mai mari, poate am cules de mic din gândirea lor, abordarea asta mai matură, dar nu îmi doresc nicidecum să mă consider matur. Cred că sunt cel mai copil dintre toți de vârsta mea și așa vreau să rămân, nu am nicio problemă în a fi așa. Sunt foarte copilăros, sunt foarte căpos." , a declarat Sebastian Dobrincu.

Sebastian Dobrincu a conștientizat târziu cât de bogat este

Deși își permitea o viață de lux, Sebastian Dobrincu și-a dat seama târziu de asta. Tânărul nu a conștientizat cât de bogat este, astfel că în timp ce îi intrau în cont mii de euro, locuia într-o garsonieră mică, care nu mai era de nasul lui. Când a înțeles la ce nivel financiar se află, și-a schimbat viața total.

"A trebuit să îmi găsesc o modalitate să mă întrețin, asta pe lângă școală, că trebuia să merg și la facultate, de care m-am lăsat foarte repede, pentru că știam că pierd timpul acolo. Între timp mi-am pornit prima companie, a funcționat, am început să mă întrețin, să scap de grija banilor. Am început să fac mulți bani foarte rapid. Munceam foarte mult, dar nici nu realizam. Nu îmi dădeam seama, să conștientizez. Încă stăteam într-o garsonieră închisă, în capătul holului de la bloc și mie îmi intrau sute de mii, care au devenit milioane. Târziu am stat și am reflectat și mi-am dat seama că nu mai am grija zilei de mâine, am strâns ceva, sunt stabil. Atunci chiar m-am simțit mândru, ăla a fost un moment frumos.", a mărturisit Sebastian Dobrincu, la Duet.

