Sebastian Dobrincu câștiga lunar 4.000 de euro la numai 13 ani. Tânărul milionar nu a avut o copilărie obișnuită: „Îmi puneam ochelari să par mai mare, să nu se prindă”

Sebastian Dobrincu este unul dintre cei mai tineri antreprenori din România. Acesta a muncit din greu, iar la vârsta de 20 de ani a devenit milionar și a ajuns să își asigure o situație materială atât de bună încât nu duce deloc grija zilei de mâine.

A făcut, însă, avere după un drum destul de lung și greu, pe care l-a parcurs încă de la o vârstă fragedă.

La vârsta de numai 13 ani, tânărul câștiga lunar mai mult decât ar putea visa vreodată oricine altcineva. Este vorba despre suma de 4.000 de euro, bani pe care Sebastian Dobrincu i-a gestionat în cel mai bun mod cu putință. Însă, acest venit lunar venea cu anumite sacrificii, pe care tânărul, copil fiind, trebuia să le facă. În timp ce alți copii de vârsta lui erau afară în fața blocului și se jucau, el era ocupat cu programarea. Cu toate că era foarte bogat, milionarul a continuat să stea într-o garsonieră până când a realizat că acum poate să își permit absolut orice vrea.

„Am furat startul la multe chestii în viață. Stăteam să programez când alții băteau mingea în spatele blocului și se înjurau și aruncau cu pietre prin parcuri, poate m-a făcut să fur startul la multe chestii. Faptul că mereu am fost cel mai tânăr în medii profesionale. A trebuit să îmi găsesc o modalitate să mă întrețin, asta pe lângă școală, că trebuia să merg și la facultate, de care m-am lăsat foarte repede, pentru că știam că pierd timpul acolo. Între timp mi-am pornit prima companie, a funcționat, am început să mă întrețin, să scap de grija banilor. Am început să fac mulți bani foarte rapid. Munceam foarte mult, dar nici nu realizam. Nu îmi dădeam seama, să conștientizez. Încă stăteam într-o garsonieră închisă, în capătul holului de la bloc și mie îmi intrau sute de mii, care au devenit milioane. Târziu am stat și am reflectat și mi-am dat seama că nu mai am grija zilei de mâine, am strâns ceva, sunt stabil. Atunci chiar m-am simțit mândru, ăla a fost un moment frumos.”, a declarat Sebastian Dobrincu în cadrul unei emisiuni.

Cei care l-au angajat pentru prima dată pe Sebastian Dobrincu nu știau câți ani are acesta

Oamenii care l-au angajat pentru prima dată pe tânăr nu au știut că acesta este încă un puștan care nici măcar nu apucase să își facă buletinul. Vedeta își punea mai mereu ochelari pentru a părea mai mare și a nu fi prins. Faptul că a lucrat alături de oameni mult mai în vârstă l-a ajutat foarte mult pe Sebastian să se maturizeze mult mai repede și să ajungă la mentalitatea pe care o are în ziua de astăzi.

„Eu la 13 ani eram la birou, job full-time, făceam trei-patru mii de euro ca angajat la 13-14 ani, pe acolo. Îmi puneam ochelari să par mai mare, să nu se prindă… poveste lungă, că ei nu știau câți ani am, dar îmi făceam treaba bine, știam. Și m-am obișnuit, fiind printre oameni mai mari poate am cules de mic din gândirea lor, din abordarea asta mai matură”, a mai adăugat tânărul.

Sebastian Dobrincu [Sursa foto: Instagram]