Secret Santa 2019: Noutati, reguli, beneficii si idei trasnite

Secret Santa se organizeaza de obicei la birou, intre colegi si sefi, dar pentru ca ideea a fost atat de bine primita de cei cu chef de distractie, jocul s-a extins in familii, intre prieteni si diferite comunitati (la scoala, gradinita, printre colegii de facultate si printre vloggeri, in biblioteci etc). Este o traditie amuzanta care provoaca multe rasete si creaza mediul excelent pentru stimularea spiritului general al echipei.

Cum se joaca Secret Santa?

Regulile pot fi putin diferite in functie de ceea ce stabilesc participantii. Cu toate acestea, in cadrul unei companii, procedura este urmatoarea: Fiecare participant isi scrie numele pe un biletel pe care il impacheteaza si il aseaza apoi intr-o palarie. Toate biletele se amesteca si, rand pe rand, participantii extrag cate un biletel. Daca se intampla ca cineva sa traga biletul cu numele sau, il va impaturi la loc si il va pune din nou in palarie, pentru a extrage altul.

Toate numele extrase raman secrete, iar fiecare participant va cumpara un cadou pentru cel sau cea inscrisa pe biletul pe care l-a extras. Inainte de a incepe jocul, participantii stabilesc de comun acord o anumita suma in care se pot incadra. In ziua specificata, de obicei in cadrul petrecerilor office de Craciun, toate cadourile impachetate si cu numele destinatarului, sunt asezate sub brad. Participantii desfac pe rand darurile si fiecare va primi ceva. In functie de preferinte, numele celor care au cumparat cadourile pot fi dezvaluite sau pot ramane un secret.

De ce sa joci Secret Santa?

1. Construieste si consolideaza relatii

Secret Santa poate sa fie momentul oportun pentru a te apropia de colegii de munca pe care nu ii cunosti atat de bine. Si cum relatiile sociale valoroase innobileaza spiritul, Secret Santa poate reprezenta un punct de plecare important pentru construirea unor prietenii frumoase la birou. Jocul darurilor secrete ofera sansa participantilor de a arata ca le pasa, intr-un mod distractiv si profesional. In plus, si tu vei primi un cadou, lucru echitabil.

2. Incurajeaza o cultura profesionala pozitiva

Un alt lucru grozav despre Secret Santa este ca stimuleaza o cultura organizationala valoroasa. Indiferent cat de contestat ar fi acest joc, cu siguranta colegii vor discuta despre asta si se vor stradui sa aleaga un cadou care ar putea aduce bucurie cuiva.

3. Mai putin stres si mai economic din punct de vedere financiar

Avand in vedere ca Secret Santa inseamna sa cumperi 1 cadou pentru o singura persoana, dintr-o data daruirea cadourilor de Craciun devine o varianta mult mai putin stresanta si chiar economica din punct de vedere financiar. Acesta este motivul pentru care multe familii au stabilit sa-si ofere cadouri de Craciun, conform regulilor Secret Santa.

4. Distractie garantata

Mosul Secret presupune o doza consistenta de mister, amuzament si provocare, iar aceste lucruri sunt surse incredibile de distractie. Nu este de mirare ca acest joc devine din ce in ce mai popular in fiecare an, in toata lumea.

Idei de cadouri Secret Santa

Mindblower.ro reprezinta o sursa incredibila de cadouri Secret Santa pentru colegi sau sefi. Poti rasfoi printre sute de cadouri amuzante si poti comanda ce vrei, cu livrare rapida prin curier. La mindblower.ro cadourile de secret santa incep de la 12 lei, ceea ce inseamna ca vei gasi cu siguranta ceva ca sa te incadrezi in bugetul pe care tu si colegii tai l-ati stabilit.

- Harta Razuibila a Romaniei

- Papusa Voodoo a sefului

- Puzzle 3D mecanic, din lemn

- Accesorii wellness

- Hamac pentru picioare

- Sticla in forma de Craciun

- Racitor de vin 3 in 1

- Caseta Deluxe de sah si accesorii pentru vin

- Sosete colorate pentru costum

Iata unele din cele mai cool si trasnite idei de Cadouri Secret Santa pentru sefi

Idei de cadouri Secret Santa pentru colegi

- Soacra pentru frigidere

- Aparat de masaj pentru picioare

- Curea de bere

- Sort pentru barbierit

- Globuri pentru barba

- Set turnul petrecerii

- Hartie igienica Euro/ Dolari

- Pistol cu bani

Cei mai curajosi pot stabili o tematica obraznica pentru Secret Santa, cu daruri care l-ar face sa roseasca si pe Mos Craciun:

- Ciocolata Anus Comestibil

- Ghidul injuraturilor

- Cartea barbatilor SupraDotati

- Jocuri erotice

- Papusa voodoo Razbunatoare.

Toate aceste cadouri sunt disponibile in magazinul Mindblower, alaturi de inca 500 idei perfecte pentru Secret Santa.