Selly a ajuns de urgență la spital! Ce s-a întâmplat cu vloggerul: „ Am sunat la salvare. Eram deja mort”

In articol:

Celebrul vlogger a reușit să-și îngrijoreze fanii din mediul online, fără doar și poate, asta după ce a postat pe internet o fotografie de pe patul de spital, în timp ce se afla la perfuzii.

Cu toate acestea, la scurt timp, tânărul și-a adunat toate puterile și a povestit pe îndelete ce a pățit, liniștindu-și astfel urmăritorii de pe Instagram.

Mai precis, Selly a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, iar din cauza infecției, vloggerul a acuzat mai multe stări de rău, printre care febră, dureri în gât, dar și altele.

Selly: „Am făcut febră 40 de grade”

Tânărul vlogger trece printr-o situație dificilă, asta pentru că a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Selly a declarat, pe contul personal de Instagram că, a făcut febră mare, a avut frisoane, motiv pentru care a decis să apeleze rapid la ajutorul specialiștilor. Tânărul a sunat la salvare, însă din cauza faptului că se simțea foarte rău, acesta a decis să se urce în mașina personală și să meargă singur la o unitatea spitalicească.

Citeste si: „Nu mai merge cu YouTube-ul?” Ipostaza în care a fost surprins Selly a stârnit un val de reacții în mediul online: „Rușinos”

Citeste si: Lavinia Pârva, decizie radicală, după ce am prins-o pe Irina Fodor acasă la Ştefan Bănică Jr- bzi.ro

Abia după o oră și 20 de minute salvarea a ajuns la locuința vloggerului, timp în care deja medicii de la spital se ocupaseră de starea de sănătate a lui Selly, făcându-i

câteva perfuzii pentru a-și reveni măcar puțin.

Totodată, vloggerul a mai spus pe Instagram că are o formă mai gravă de COVID, susținând că nu s-a simțit atât de slăbit niciodată.

„Am COVID. Deci fix zilele ăstea când aveam cea mai multă treabă.(...) Aseară pe la un 5 m-a luat așa o durere în gât, o dificultate la înghițire efectiv, gâtul iritat maxim, pe la 7 m-au luat niște frisoane de stăteam cu geaca pe mine în birou și cu căldura dată la maxim. Am ajuns acasă am făcut febră 40 de grade, am sunat la salvare, m-am urcat în mașină și m-am dus singur la spital, am ajuns la spital, a mai trecut o oră cu perfuzii cu alea, am primit un telefon, era salvarea care a ajunsese, o oră și 20 i-a luat să ajungă. Dacă o oră 20 îi ia să ajungă la salvare eram deja mort. La testul rapid a ieșit negativ, la testul PCR de la spital este pozitiv, sunt pozitiv la COVID, am o formă nasoală de COVID, teoretic e tot o formă ușoară, dar e o formă din aia ușoară mai nasoală. Eu sunt și vaccinat, dar uite că s-a întâmplat.(...) Am fost acum iar la spital să-mi dea antivirale și n-am mai fost atât de slăbit și de distrus fizic ca și organism, nu-mi aduc aminte să fi fost vreodată. (...)”, a transmis Selly în mediul online.

Selly a ajuns de urgență la spital [Sursa foto: Instagram]

Vloggerul va lua o pauză în această perioadă

Totodată, Selly a explicat în mediul online că vrea să ia o pauză în această perioadă și să se ocupe mai mult de starea sa de sănătate, mai ales că o posibilitate foarte mare a infectării cu noul coronavirus ar putea fi chiar efortul și oboseala, factori ce scad mult imunitatea, spune el.

Cum arată mama iubitei lui Selly. Smaranda Stirbu seamănă leit cu cea care i-a dat viață

Nu o să fiu activ zilele ăstea, o să stau la pat, o să iau și eu o pauză, o să ma mai relaxez și eu că e și pe fond de efort și de oboseală, cu siguranță, și asta scade mult imunitatea.”, a declarat Selly pe contul personal de Instagram.