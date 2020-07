In articol:

Spre finalul emisiunii, a intervenit și Mircea Badea. Prezentatorul nu s-a putut abține și l-a ironizat pe vlogger, care s-a prezentat în studio cu un look asemănător lui Johnny Bravo, eroul dintr-un serial de animație american.

Mircea Badea și Selly au discutat apoi despre Bacalaureat, examen pe care vloggerul tocmai l-a promovat. Selly a obținut 9.50 la Limba și Literatura Română, 9.60 la Matematică și 9.70 la Biologie. Media generală la Bacalaureat a fost 9.60.

Mircea Badea: A sunat Johnny Bravo. Și-a cerut freza înapoi.

Selly: Da, a mai sunat săptămâna trecută, dar i-am zis că mai am un pic nevoie de ea.

(…)

Mircea Badea: Ești un om preocupat de soluții, eu sunt un om care generează doar probleme. Și, atunci, cred că ne-am întâlnit bine.

(…)

Selly: Eu am dat Bacul la română, matematică și biologie.

Mircea Badea: La biologie?! Wow, nu eram pregătit pentru asta. Eu am dat la cinci materii. Am dat și la sport. Zece am luat la sport, la scris. Deci, la biologie, pe bune? Dar ce ți-a dat?

Selly: Că tot criticam programa, la biologie chiar îmi place ce se învață. Ai niște cerințe despre niște boli. Și tu înveți pentru fiecare sistem, respirator, digestiv. (…) E mega util să știi ce simptome au anumite boli.

Selly visează să lucreze în Media

Selly spune că este pasionat de domeniul Media și că va alege acest drum dacă nu va continua să fie vlogger.

Mircea Badea: Și ce ți-a picat la Bac?

Selly: Erau multe grile.

Mircea Badea: Noi n-am dat grilă. Eu, în clasa a VIII-a, am și terminat-o, m-am pregătit pentru admitere la liceu. Mama a luat niște caiete tip I și II. Am reînvățat să scriu. Și-a dat seama mama că nu va înțelege nimeni ce scriu. Asta a fost pregătirea mea pentru examen.

Mircea Badea: Și ce vrei să te faci când vei fi mare?

Selly: Mă consider deja un pic mare și am ales deja o traiectorie. Dacă nu voi fi vlogger, cu siguranță, voi face tot ceva în divertisment, media, filme, emisiune. Media e domeniul care mă fascinează cel mai mult.

Selly, pe numele real Adrian Șelaru, este cel mai de succes vlogger din România, având peste un milion de urmăritori pe Instagram.