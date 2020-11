Selly își face propriul show de dezbatere! „Cel mai mare vis, devenit realitate”

Selly, în platoul Selly Show [Sursa foto: Instagram]

Selly este unul dintre cei mai apreciați și populari tineri influenceri. Este urmărit zilnic nu doar de tineri adolescenți, dar de români de toate vârstele, care îl apreciază pentru carismă, simțul umorului, dar și pentru stilul de a spune lucrurilor pe nume, fără ocolișuri.

Recent, Selly a anunțat că pe data de 1 decembrie, chiar de Ziua Națională a României, va lansa un show pe YouTube. Tânărul este extrem de mândru de noul proiect și nerăbdător să afle care vor fi reacțiile fanilor lui.

„Va fi cel mai tare show de divertisment din Romania, live pe canalul meu de Youtube, ceva ce nu a mai fost vazut nici pe TV, nici in online. Vom avea cele mai grele subiecte si cele mai amuzante provocari, vom invita cei mai mari oameni din Romania si ii vom pune in situatii in care nu au mai fost vazuti", a spus Selly.

Selly, dedicat sută la sută noului proiect

Tânărul influencer este hotărât să transforme Selly Show una dintre cele mai urmărite emisiuni de divertisment de la noi din țară.

"Daca pana acum m-am impartit intre scoala si pasiunea mea pentru online, a venit momentul pentru care m-am pregatit si pe care mi-l doresc. Sa ma implic 100%. Este practic al doilea examen de maturitate pentru mine, dupa cel din vara. Selly Show este gandit ca un spectacol fara reguli, cu atentie pentru detalii, care va lua prin surprindere atat invitatii, cat si publicul", a mai spus Selly, care a adunat până în acest moment aproape 3 milioane de abonați pe pagina lui de YouTube.

Selly[Sursa foto: Instagram]

„Asta e cel mai mare vis al meu, devenit realitate. Aveam ideile de dinainte, dar acum am resursele. (…) O să vă placă foarte mult, indiferent de vârstă”, a spus el pe pagina lui de Youtube.