Selly lansează cel de-al treilea film. Câți bani trebuie să investească vloggerul? Suma este considerabilă

In articol:

Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut drept Selly, a lansat deja două filme și se pregătește pentru cel de-al doilea. Filmul are în distribuția sa o mulțime de actori, precum persoane cunoscute din showbiz-ul românesc, dar și cântăreți din lumea manelelor.

Selly lansează al treilea film

Selly, pe numele său real Andrei Șelaru, s-a făcut cunoscut datorită filmulețelor de pe canalul său de Youtube, însă ulterior s-a lansat și în industria muzicală și cea a cinematografiei. După ce a lansat două filme, vloggerul se pregătește și pentru cel de-al treilea, care urmează să apară în Ianuarie, anul următor.

Selly va lansa cel de-al treilea film pe care îl produce alături Matei Dima și Ștefan Lucian. Proiectul se numește ”Romina Vtm”, iar vedeta va avea doar două replici, declarând că va juca doar un rol episodic. Vloggerul a precizat că filmul are în distribuția sa o mulțime de actori îndrăgiți de publicul de acasă, printre care Nicole Cherry, Bogdan de la Ploiești, Costel Biju sau Tzancă Uraganu.

Citeste si: Selly și-a surprins fanii și s-a alăturat Armatei Române: „Avem colegi noi!”

Selly lansează cel de-al treilea film [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Unii din familie nu știau.” Roxana Dobre, despre momentul în care s-a vehiculat că Florin Salam a murit- kfetele.ro

Citeste si: Lina Chirilă a fost eliminată de la Chefi la cuțite: ”Nu mai merg în…”- bzi.ro

” Eu nu am decât o apariție foarte scurtă în filmul Romina pe care îl produc alături Matei Dima și Ștefan Lucian. Eu am un rol episodic, am două replici așa că nemulțumiții vor fi fanii mei (râde). Filmul va fi de un real succes, e o combinație de nume în distribuția filmului așa cum nu s-a mai văzut în România. Îl avem pe Bogdan de la Ploiești cu Nicole Cherry, Tzancă Uraganu, Costel Biju, alături de alți actori consacrați, Ana Guran, Letiția Vlădescu, Costi Max. E o combinație din asta între actori și oameni din showbiz foarte cunoscuți și sunt convins că va avea succes pe marile ecrane”, a povestit Selly pentru Spynews.ro

Câți bani a investit Selly în propriul film?

Selly a declarat că momentan nu au un buget fix pentru producția filmului, însă se poate vorbi deja de sute de mii de euro. Avanpremiera filmului va avea loc în data de 26 Decembrie, dar fanii pot vedea trailerul deja de luna aceasta.

” Filmul se lansează pe data de 2 ianuarie 2023, avanpremiera va avea loc pe 26 decembrie, iar trailerul va ieși luna aceasta. Nu avem încă un buget, însă suntem în post-producție, dar cu siguranță e un film care costă câteva sute de mii de euro”, a declarat Selly pentru sursa citată.

Citeste si: Selly și iubita lui, vacanță de lux într-un dintre cele mai scumpe insule din Grecia. Cât costă intrarea pe plajele exclusiviste pe care le-a vizitat vloggerul | EXCLUSIV

Selly lansează cel de-al treilea film [Sursa foto: Instagram]

Filmările au avut loc vara aceasta în locațiile Costinești și București și au durat doar 17 zile.

”Echipa a fost foarte bine compusă, lucrurile s-au mișcat foarte repede, am terminat în 17 zile tot proiectul. Echipa mai are filme la activ, au lucrat și la „Tabara”, așa că știu cum se mănâncă filmele, deci totul s-a desfășurat foarte bine. Am filmat în Costinești și în București, cam jumătate-jumătate”, a adăugat vloggerul.